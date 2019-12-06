Ayşe Arman'dan Ömür Gedik'e sert cevap!

''Ömür Gedik, Can Yaman’ın libidal zırvalarını haklı gösterebilmek için kadınları aşağılamaya cüret etmiş. Nasıl yapabilmiş, hayvanlara kıyamayan kadın, bir kalemde kadınları harcayıvermiş!!! ???? Can Yaman kendini gömdü. Seksist, narsisist, maço bir adam olduğunu en antipatik biçimde kanıtladı.''

Ayşe Arman, Can Yaman’ın röportaj sırasında kadın hayranının ‘Bu dünyadan olduğunu kanıtlayabilir misin?’ sorusu üzerine ‘Arka odaya geçelim’ diye cevap verdiği sözlerini savunan Ömür Gedik'e şu sözlerle tepki gösterdi:

Dur durak bilmeden kadınları aşağılayıcı açıklamalara imza atan Can Yaman'ı ise son olarak cinsel paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye çalışan Ömür Gedik, savununca tepkiler çığ gibi büyümüştü. O tepkilerin ardından 'Yanlış anlaşıldım' diyerek bir de üzerine pes dedirten savunma yapan Gedik'e cevabı gazeteci Ayşe Arman verdi.

'Hangimiz Sevmedik' dizisinde beraber rol aldığı partneri Selen Soyder üzerinden oyunculuğu bel altına taşıyarak libido tartışması yaratan Can Yaman, kendisini rezil etme konusunda bir üst kademeye daha atlayarak İspanya'da katıldığı programda kadın hayranının sorusuna verdiği edepsiz cevapla resmen rezilliğinin altını çizmişti.

'KENDİNİ BİLMEZ ADAM'

''Benim anlamadığım, tamam Can Yaman antipatik biri olabilir ama Ömür Gedik’e, bir kadına mı kaldı, o kendini bilmez adamı savunmak???!????????????''

'BİLİNCİNDE DEĞİL'

''Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar' Ömür Gedik, bu cümlenin ne anlama geldiğinin farkında mı acaba? Nasıl bir dönemde yaşadığımızın bilincinde değil herhalde.''

'SAÇMALAMAYIN ADAMA HAYRAN'

''Ben o cümleyi normal kadınlar için değil onun hakkında yazanları eleştirmek için kurdum!' diyor. Saçmalayan adama o kadar hayran ki, onu savunabilmek için kadınları yerin dibine sokuyor.???? Yazık!!!! Kadınların birlik olma ve erkek egemenliğine karşı direnme zamanı.''

'DENSİZ GAYRETKEŞLİK'

''Allah’ın her günü bir Kadın öldürülüyor bu ülkede… Ve o katiller ‘iyi hal indirimi’ alıyorlar, Can Yaman gibi düşünen erkekler tarafından. Ömür Gedik’in yaptığı yanlış ve densiz bir gayretkeşlik. Zırvalayan kendini beğenmiş bir adamı savunabilmek için o adamdan daha ağır biçimde bu ülkenin kadınlarını satıyor!!!!''



