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  4. Ayşe Hatun Önal, Selin Demirtar'ın eşini 'Kocam' diyerek paylaşmıştı! Hakkındaki iddia şaşırttı! 'Üzüldüm' yorumları geldi

Ayşe Hatun Önal, Selin Demirtar'ın eşini 'Kocam' diyerek paylaşmıştı! Hakkındaki iddia şaşırttı! 'Üzüldüm' yorumları geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.04.2024 15:22
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Model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Önal 'Kocam' notunu düşüp sevgilisi ile karesini paylaştı. Ancak ünlü isim bu paylaşımı kısa sürede sildi. Ayşe Hatun Önal 'evlendi mi?' derken gerçek bambaşka çıktı. Önal'ın paylaştığı kişinin Selin Demiratar'ın eşi Mehmet Ali Çebi olduğu öğrenildi. Önal'ın bu paylaşımının perde arkası ortaya çıktı.

Ayşe Hatun Önal, Selin Demirtar'ın eşini 'Kocam' diyerek paylaşmıştı! Hakkındaki iddia şaşırttı! 'Üzüldüm' yorumları geldi

1999'da Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen model, oyuncu ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Her gönderisi olay olan ünlü isim son olarak 'Kocam' notunu düşüp sevgilisi ile karesini paylaşmıştı. Ayşe Hatun Önal'ın kısa sürede sildiği gönderisi gündeme bomba düşerken 'evlendi mi?' soruları gündeme gelmişti. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN KOCASI ÇIKTI

'Ayşe Hatun Önal'ın paylaşıp sildiği kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu öğrenildi. 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar'la evlenen Mehmet Ali Çebi hâlâ evli.

ayşe hatun

"ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Günaydın yazarı Bülent Cankurt konunun perde arkasını yazdı. Cankurt şu ifadeleri kullandı; ''Meğer Önal, uzun süredir evden dışarı çıkmıyormuş, kimseyle görüşmüyormuş ve telefonları da açmıyormuş. Arkadaşı "Ayşe mental olarak hiç iyi değil, çok endişeliyiz''

AYŞE HATUN

''Demek ki, Ayşe Hatun Önal'ın, son zamanlarda sosyal medyadaki anlamsız paylaşımlarının sebebi, psikolojisinin bozulmasıymış. Umarım, bir an önce sorunları neyse çözer de mental sağlığına kavuşur.''

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