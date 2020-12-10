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Ayşe Kökçü gelinlikli pozuyla beğeni topladı

10.12.2020 15:23 | Son Güncelleme:
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Ayşe Kökçü gelinlikli pozuyla beğeni topladı

Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, ilk kez evlendiği gün çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Usta oyuncunun bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı.

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncu Ayşe Kökçü, ilk evliliğini gerçekleştirdiği gün düğünde verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı.

'Bizimkiler' dizisi başta olmak üzere birçok dizi ve sinema filminde rol alan Kökçü'nün 1997 yılında çekilen fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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64 yaşındaki oyuncunun paylaşımına hayranları Ayşe kökçü'nün hala hiç değişmediğini ve gelinliğinin çok güzel olduğunu vurguladı.

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Kökçü, ilk evliliğini 1997'de Salih Sarıkaya ile gerçekleştirmişti. Ancak ikili, daha sonra yollarını ayırmıştı.

Oyuncu, 1994 ile 2001 yılları arasında da Avni Yalçın ile evli kalmıştı.

Ayşe Kökçü, 2016'da da meslektaşı Gökhan Mete ile hayatını birleştirdi.

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