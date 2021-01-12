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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den Müjgan paylaşımları!

12.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli'den Müjgan paylaşımları!

31 yaşındaki oyuncu Ayşecan Tatari ve kendi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli, yaklaşık üç aylık olan kızları Müjgan ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari doğum yaptıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Tatari'nin eşi Edip Tepeli de aile pozlarını paylaşınca ikini sosyal medyayı salladı.

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Sefirin Kızı dizisinde oynayan Tepeli paylaşımlarına "Bir Müjgân - ne aşk!" yorumunu yaptı.

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'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, suda doğum yapmıştı.

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Doğumdan sonra sık sık bebeğini paylaşan Tatari'ye zaman zaman olumsuz yorumlar da geliyor. Bu yorumlara ise zaman zaman eşi yanıt veriyor.

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İkili şu sıralar Bodrum'da yaşıyor.


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