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Ayşegül Çınar, Talat Bulut'u savundu

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 09:56 | Son Güncelleme

Yasak Elma dizisi yeni sezon için gün sayıyor! Talat Bulut'un sete dönmesinin ardından oyuncu Ayşegül Çınar da taciz hakkında konuştu

Ayşegül Çınar, Talat Bulut'u savundu

“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut’un küçük kızı Lila’yı canlandıran Ayşegül Çınar, Kilyos’ta düzenlenen Milyon Beach Fest’e katıldı.

Talat Bulut’un dizi setinde Özge Ş.’yi taciz ettiği iddiasıyla ilgili konuşan oyuncu, “Talat Abi’yi çok severim. İlk günden itibaren hiç inanmadım böyle bir olaya. Talat Abi ile de devamlı yazıştık zaten, kendisine de sonuna kadar yanında olduğumu bildirdim.

İçten davranışları yanlış anlaşılmış olabilir diye düşünüyorum. Biz devamlı beraberiz, yanlış bir hareketini görmedim” dedi.

Bulut’un diziye devam etmesinden mutlu olduğunu da dile getiren Çınar, “Diziye devam etmesinden çok mutluyum, başka babam olsun istemezdim” dedi.

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yasak elma Ayşegül Çınar Talat Bulut

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