Ayşen Gruda'dan korkutucu haber!

Tiyatroya olan yeteneği küçük yaşlarında aile tarafından fark edildi. Lise eğitiminin babasını vefatıyla yarıda bırakmak zorunda kaldı. Televizyon için hazırladığı skeçlerden birince canlandırdığı bir karakter ile Domates Güzeli olarak anılmaya başladı. Oyunculuğa profesyonel olarak tiyatro sahnelerinde başlayan Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam’ın unutulmayan oyuncuları arasına girdi. Tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi. Bir çocuğunun olduğu evliliği uzun sürdü fakat bitti.

Kamera karşısına ilk kez Ve Silahlara Veda isimli filmde ile geçen Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Özellikle aile filmlerinin kadrosunda hep yer alan Ayşen Gruda, 150’ye yakın filmde yer aldı. 1975’te Hanzo isimli filmde Feride karakterini canlandırdı. Film, bebekliğinden ormanda kaybolan ve ayılar tarafından yetiştirilen Hanzo isimli bir adamın yakalanmasını ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren, Ayşen Gruda yer aldı.

Daha sonra ise Süt Kardeşler isimli filmde Emine karakterini canlandırdı. Arkadaşının süt kardeşine aşık olan Ramazan, arkadaşı Şaban’ın izin kağıdını alır ve doğruca süt annenin yanına gider. Fakat plandan olmayan dayı, damat ve Gulyabani Ramazan’ın tüm planlarını bozar. Filmin başrollerinde ise Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Şener Şen yer aldı. Daha sonra ise Gülen Gözler isimli filmde Fikret karakterini canlandırdı. Film, kızlarını evlendirmek için evini hipotek ettiren Nezaket isimli bir kadının kocasına yakalanmasını ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Yeşilçam’ın sevilen aile filmlerinde biri olan Gülen Gözler’in başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Ahmet Sezerel, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Şener Şen yer aldı.