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Ayşen Gruda'dan korkutucu haber!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 16:02 | Son Güncelleme

Bir süredir yoğun bakımda kanser tedavisi gören Ayşen Gruda'dan korkutan haber. Hastaneden yapılan açıklamada "Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir" denildi.

Ayşen Gruda'dan korkutucu haber!

İşte o açıklama:

Türk Sinema ve Tiyatrosu’nun Duayen isimlerinden Sevgili Ayşen Gruda'nın durumu ciddiyetini korumaktadır ve tedavisi Derindere Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etmektedir.

Bir süredir ileri evre pankreas kanseri sebebiyle hastanemizde tedavi gören değerli tiyatro sanatçımız Ayşen Gruda’nın yoğun bakımda devam eden tedavisi bu sabah KOAH alevlenmesi sebebiyle solunum cihazı desteği ile devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
HASTANE DERİNDERE

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AYŞEN GRUDA KİMDİR?

Tiyatroya olan yeteneği küçük yaşlarında aile tarafından fark edildi. Lise eğitiminin babasını vefatıyla yarıda bırakmak zorunda kaldı. Televizyon için hazırladığı skeçlerden birince canlandırdığı bir karakter ile Domates Güzeli olarak anılmaya başladı. Oyunculuğa profesyonel olarak tiyatro sahnelerinde başlayan Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam’ın unutulmayan oyuncuları arasına girdi. Tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile evlendi. Bir çocuğunun olduğu evliliği uzun sürdü fakat bitti.

Kamera karşısına ilk kez Ve Silahlara Veda isimli filmde ile geçen Ayşen Gruda, daha sonra Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Özellikle aile filmlerinin kadrosunda hep yer alan Ayşen Gruda, 150’ye yakın filmde yer aldı. 1975’te Hanzo isimli filmde Feride karakterini canlandırdı. Film, bebekliğinden ormanda kaybolan ve ayılar tarafından yetiştirilen Hanzo isimli bir adamın yakalanmasını ve sonrasında yaşanan komik olayları anlatıyor. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Meral Zeren, Ayşen Gruda yer aldı.

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Daha sonra ise Süt Kardeşler isimli filmde Emine karakterini canlandırdı. Arkadaşının süt kardeşine aşık olan Ramazan, arkadaşı Şaban’ın izin kağıdını alır ve doğruca süt annenin yanına gider. Fakat plandan olmayan dayı, damat ve Gulyabani Ramazan’ın tüm planlarını bozar. Filmin başrollerinde ise Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda ve Şener Şen yer aldı. Daha sonra ise Gülen Gözler isimli filmde Fikret karakterini canlandırdı. Film, kızlarını evlendirmek için evini hipotek ettiren Nezaket isimli bir kadının kocasına yakalanmasını ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Yeşilçam’ın sevilen aile filmlerinde biri olan Gülen Gözler’in başrollerinde ise Münir Özkul, Adile Naşit, Ahmet Sezerel, Müjde Ar, Ayşen Gruda, Itır Esen ve Şener Şen yer aldı.

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Daha sonra ise Davaro isimli filmde Ayşe karakterini canlandırdı. Sevdiği kızı alabilmek için kanlısını öldürmek zorunda kalan Memo, yolu kanlısıyla anlaşma yapmakta bulur ve kanlısı Sülo’yu vurmuş gibi yapar, böylelikle sevdiği kızı alır fakat bu kez kanun peşine düşer ve hapishaneye düşer. Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Pembe Mutlu, Ayşen Gruda ve İhsan Yüce yer aldı. Dizi dünyasına adım atan Ayşen Gruda, 1994’te Kaygısızlar isimli dizide rol aldı. Dizi, Memnun Kaygısız’ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla beraber İstanbul’a göç etmesini ve sonrasında yaşananları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Çiçek Dilligil, Ülkü Duru ve Betül Arım ter aldı.

2014’te ise Ruhumun Aynası isimli dizide Mehpare karakterini canlandırdı. Okuldan yeni mezun olan Elçin kendisine İstanbul’un ara sokaklarında bir psikiyatri kliniği açar fakat çevrede kimse bu duruma alışkın olmadığı için Elçin’i çok zor günler bekler. Dizinin başrollerinde ise Tuba Ünsal, Filiz Ahmet, Barış Yalçın ve Özgürcan Çevik yer aldı. Daha sonra ise sevilen dizi Beş Kardeş’te tol aldı. Dizi, anne ve babalarını depremde kaybeden 5 kardeşin yaşadığı komik olayları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Serkan Keskin, Osman Sonant, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Fatih Artman ve Nihal Yalçın yer aldı.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER!

  • Beş Kardeş-2015
  • Güvercin Uçuverdi (Sinema Filmi)2015
  • Seni Seviyorum Adamım (Anneanne) (Sinema Filmi)2014
  • Ruhumun Aynası (TV Dizisi)2014
  • Ruhumun Aynası (mehpare) (TV Dizisi)2014
  • Pek Yakında (Remziye) (Sinema Filmi)2014
  • Meleklerin Mucizesi (Sinema Filmi)2014
  • Çakma Hayat (Sinema Filmi)2013
  • Qüfür (Anukyan) (Sinema Filmi)2013
  • Hoştanlı Kalaylı Saray (Süt Anne) (TV Dizisi)2013
  • Bebek İşi (Hayriye) (TV Dizisi)2013
  • İbret-i Ailem (TV Dizisi)2012
  • Krem (TV Dizisi)2012
  • Ya Sonra (Safiye Hanım) (Sinema Filmi)2011
  • Pazarları Hiç Sevmem (Fevziye) (Sinema Filmi)2011
  • Leyla ile Mecnun (TV Dizisi) (Hidayet'in Annesi)2012
  • Huzurum Kalmadı (Hanım Ağa Dilber) (TV Dizisi)2011
  • Kukuriku - Kadın Krallığı (Sinema Filmi)2010
  • Gecekondu (Kendisi)Tv Programı2010
  • Zoraki Başkan (Sebahat) (TV Dizisi)2009
  • Aile Reisi (Domates Güzeli) (TV Dizisi)2009
  • Sevgili Düşmanım (TV Dizisi)2008
  • Peri Masalı (Müzeyyen) (TV Dizisi)2008
  • Mert İle Gert (Servet Hala) (TV Dizisi)2008
  • Kötüler Konağı (Emine) (Tv Filmi)2008
  • Kağıt (Şahane Hanım) (Sinema Filmi)2008
  • Gece Gündüz (Hayriye) (TV Dizisi)2008
  • Fesupanallah (Yüksel Teyze ) (TV Dizisi)2007
  • Cumhur Cemaat (TV Dizisi)2007
  • İlk Aşk (Hatice Teyze) (Sinema Filmi)2006
  • İki Aile (Rukiye) (TV Dizisi)2006
  • Fırtına (Feraye) (TV Dizisi)2006
  • Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (Safiye Ana) (Sinema Filmi)2006
  • Ömer Seyfettin: Perili Köşk (Babaanne) (Tv Filmi)2005
  • Ömer Seyfettin: Fon Sadristsyn... (Hala) (Tv Filmi)2005
  • Çılgın Yuva (Güllü) (TV Dizisi)2005
  • Sen misin Değil misin? (Leman) (TV Dizisi)2005
  • Keloğlan Kara Prens'e Karşı (Sultan) (Sinema Filmi)2005
  • Hacivat Karagöz Neden Öldürüld... (Kam Ana) (Sinema Filmi)2005
  • Güz Yangını (Rukiye) (TV Dizisi)2005
  • Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi) (Konuk oyuncu)2004
  • Perili Ev (Latife) (TV Dizisi)2004
  • Dayı (Muazzez) (TV Dizisi)2004
  • Cennet Mahallesi (Hatice) (TV Dizisi)2004
  • Yeşilçam Denizi (Dometes Güzeli)Tv Programı2003
  • Sultan Makamı (Dursun) (TV Dizisi)2003
  • Hababam Sınıfı: Merhaba (Ayşe Hanım) (Sinema Filmi)2003
  • Yarı Şakı Yarı Ciddi (TV Dizisi)2000
  • Tersine Dünya (TV Dizisi)2000
  • Bana Babamı Anlat (TV Dizisi)2000
  • Evimiz Olacak mı? (Zevahir) (TV Dizisi)1999
  • Salacak Öyküleri (TV Dizisi)1998
  • İlişkiler (Seher) (TV Dizisi)1997
  • Hayvanlara Dokunduk (TV Dizisi)1997
  • Ana Kuzusu (Cevriye Hanım) (TV Dizisi)1997
  • Çılgın Bediş 3. Sezon (Tarih Öğretmeni) (TV Dizisi) 2001
  • Mesela Dedik (TV Dizisi)1996
  • Palavra Aşklar (TV Dizisi)1995
  • Şenlik Var (Aynur) (Sinema Filmi)1994
  • İnce İnce Yasemince (TV Dizisi)1994
  • Kızlar Sınıfı (TV Dizisi)1994
  • Kaygısızlar (Sabriye Kaygısız) (TV Dizisi)1994
  • İnsanlık Hali (TV Dizisi)1993
  • Üçüzler (Aynur) (Sinema Filmi)1993
  • Rumuz Sev Beni (Zekiye) (Sinema Filmi)1993
  • Ana (Ana) (TV Dizisi)1991
  • Bir Milyara Bir Çocuk (TV Dizisi)1990
  • Güzel Bir Gün İçin (Tv Filmi)1989
  • Süper Baba (Edalı) (Video)1988
  • Hisseli Harikalar Kumpanyası (Prenses Mehtap) (TV Dizisi)1988
  • Şam Fıstık (Safinaz) (Sinema Filmi)1987
  • Çantada Keklik (Video)1987
  • Seyyar Kamil (Gülbahar) (Sinema Filmi)1987
  • Gönlü Bol (Emine) (Video)1987
  • Etme Bulma (Video)1987
  • Aile Pansiyonu (Hacer) (Sinema Filmi)1987
  • Yaygara 86 (Sinema Filmi)1986
  • Olacak O Kadar (TV Dizisi)1986
  • Neşeye Bak Neşeye (Video)1986
  • Mavi Muammer 3 / Ölürsün Gülme... (Video)1986
  • Lotto Kralı (Ayşe) (Video)1986
  • Kocamın Nişanlısı (Seher) (Video)1986
  • Kiralık Ev (Ayşe) (Sinema Filmi)1986
  • Karım Beni Aldatırsa (Zuhal) (Video)1986
  • Karamanın Koyunu (Sinema Filmi)1986
  • Huysuz (Video)1986
  • Hayroş (Sinema Filmi)1986
  • Ağa Bacı (Kadırgalı Leyla) (Video)1986
  • Ayşe İle Ali (ayşem) (Ayşe) (Video)1986
  • Şendul Şaban (Ayşen) (Sinema Filmi)1985
  • Çileli Damat (Gül'ün Annesi) (Sinema Filmi)1985
  • Yeter Be (Fatma) (Sinema Filmi)1985
  • Uyanıklar Dünyası (Ayşe) (Sinema Filmi)1985
  • Sarı Öküz Parası (Bilonun Hanımı) (Sinema Filmi)1985
  • Mavi Muammer 2 / Silahtan Ödüm... (Video)1985
  • Mavi Muammer (Video)1985
  • Kızlar Sınıfı Yarışıyor (Sinema Filmi)1985
  • Köşeyi Dönenler (Sinema Filmi)1985
  • Gazino Bülbülü (Fatma) (Sinema Filmi)1985
  • Fakir Milyoner (Fehamet) (Video)1985
  • Deliye Hergün Bayram (Ayşe) (Sinema Filmi)1985
  • Bir İlkbahar Sabahı (Video)1985
  • Aşık Oldum (İnci) (Sinema Filmi)1985
  • Namuslu (Naciye) (Sinema Filmi)1984
  • Lodos Zühtü (Selma) (Sinema Filmi)1984
  • Kızlar Sınıfı (Ayten Hoca) (Sinema Filmi)1984
  • Gırgıriyede Büyük Seçim (Sevim) (Sinema Filmi)1984
  • Şekerpare (Peyker) (Sinema Filmi)1983
  • Neşeli Kuklalar (Video)1983
  • Şıngırdak Şadiye (Dilber) (Sinema Filmi)1982
  • Çiçek Abbas (Şükriye) (Sinema Filmi)1982
  • Görgüsüzler (Ayşegül) (Sinema Filmi)1982
  • Dolap Beygiri (Hacer) (Sinema Filmi)1982
  • Doktor Civanım (Şadiye) (Sinema Filmi)1982
  • Buyurun Cümbüşe (Zehra) (Sinema Filmi)1982
  • Adile Teyze (Ayşe) (Sinema Filmi)1982
  • Hababam Sınıfı Güle Güle (Melahat) (Sinema Filmi)1981
  • Gırgıriyede Şenlik Var (Sevim) (Sinema Filmi)1981
  • Gırgıriye (Sevim) (Sinema Filmi)1981
  • Davaro (Ayşo ) (Sinema Filmi)1981
  • Yedi Kocalı Hürmüz (Havva) (TV Dizisi)1980
  • Renkli Dünya (Ayşe Güngören) (Sinema Filmi)1980
  • Şark Bülbülü (Fethi'nin Kız Kardeşi) (Sinema Filmi)1979
  • Doktor (Hemşire Sabahat) (Sinema Filmi)1979
  • Neşeli Günler (Nilgün) (Sinema Filmi)1978
  • Avanak Apti (Nevin Şenses) (Sinema Filmi)1978
  • Şabanoğlu Şaban (Safinaz) (Sinema Filmi)1977
  • İbo İle Güllüşah (Nazlı) (Sinema Filmi)1977
  • Çöpçüler Kralı (Hacer) (Sinema Filmi)1977
  • Seyahatname (TV Dizisi)1977
  • Sarmaş Dolaş (Müjgan) (Sinema Filmi)1977
  • Hababam Sınıfı Tatilde (Ayşe) (Sinema Filmi)1977
  • Gülen Gözler (Fikret) (Sinema Filmi)1977
  • Öyle Olsun (Ayşe Huyugüzel) (Sinema Filmi)1976
  • Tosun Paşa (Zekiye ) (Sinema Filmi)1976
  • Süt Kardeşler (Emine) (Sinema Filmi)1976
  • Güngörmüşler (Hizmetçi Fatoş) (Sinema Filmi)1976
  • Gülşah Küçük Anne (Ebe Hanife) (Sinema Filmi)1976
  • Arabacının Aşkı (Nahide Şerbet) (Sinema Filmi)1976
  • Aile Şerefi (Ayşe) (Sinema Filmi)1976
  • Ah Dede Vah Dede (Alev Sururi Seslendirmesi) (Sinema Filmi)1976
  • Vay Anasına (Sinema Filmi)1975
  • Televizyon Çocuğu (Recep'in Eşi) (Sinema Filmi)1975
  • Hanzo (Feride) (Sinema Filmi)1975
  • Hababam Sınıfı (Yarışma Sunucusu) (Sinema Filmi)1975
  • Gariban Şakir (Sinema Filmi)1975
  • Delisin (Şaziment) (Sinema Filmi)1975
  • Bizim Aile / Merhaba (Feride) (Sinema Filmi)1975
  • Bitirimler Sınıfı (Cevriye) (Sinema Filmi)1975
  • Bir Araya Gelemeyiz (Neriman Kıraç) (Sinema Filmi)1975
  • Ve Silahlara Veda (Sinema Filmi)1966

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dualarımız ve tüm Pozitif enerjimiz onunla.Allah,Yardımcısı olsun ve atlatabilme gücü ihsan eylesin
allah yardımcın olsun ayşen hanım dualarımız seninle
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