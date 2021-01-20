Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının bugünkü konuğu İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu'ydu.
Programın sunucusu Ayşenur Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in kendisi hakkında sarfettiği 'bunak kadın' ifadesini hatırlatarak avukat Mehmet Durakoğlu'na, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusunu sordu.
Durakoğlu, "Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini... Tıbbi bir terim" yanıtını verdi.
Arslan, büyük şaşkınlık yaşarken, "Ama bana diyorlar" dedi.
Durakoğlu, saniyeler önceki sözlerinin aksine "O zaman sayılabilir" dedi.
Yayını takip edenler diyaloğa hayli şaşırırken, video sosyal medyada viral oldu.