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  4. Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

20.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Ayşenur Aslan ile Mehmet Durakoğlu'nun 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada olay oldu

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu ile Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan arasında canlı yayında yaşanan 'Bunak kadın' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Arslan'ın 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sözlerine Durakoğlu'nun verdiği iki farklı yanıt dikkat çekti.

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programının bugünkü konuğu İstanbul Barosu Başkanı avukat Mehmet Durakoğlu'ydu.

Programın sunucusu Ayşenur Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in kendisi hakkında sarfettiği 'bunak kadın' ifadesini hatırlatarak avukat Mehmet Durakoğlu'na, 'Bunak kadın demek hakaret sayılır mı?' sorusunu sordu.

ÖNCE 'SAYILMAZ', SONRA 'SAYILIR' DEDİ

Durakoğlu, "Sanmıyorum, hakaret sayılabileceğini... Tıbbi bir terim" yanıtını verdi.

Arslan, büyük şaşkınlık yaşarken, "Ama bana diyorlar" dedi.

Durakoğlu, saniyeler önceki sözlerinin aksine "O zaman sayılabilir" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yayını takip edenler diyaloğa hayli şaşırırken, video sosyal medyada viral oldu.

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