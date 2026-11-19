ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirdiği üçlü görüşme başladı. Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, üç ülke liderinin katıldığı görüşmeye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlık ediyor.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trump'ın hem Putin hem de Şi ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından başlayan zirve, Ukrayna'daki savaş ve İran'a ilişkin müzakerelerin sürdüğü bir dönemde düzenleniyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır