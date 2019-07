Aytaç Kara: Okula giderken arkadaşlarım para veriyordu

"EN BÜYÜK HEDEFİM TEKRAR MİLLİ TAKIMA DÖNMEK" Kasımpaşa'daki performansıyla yeniden milli takıma dönmeyi istediğini belirten Aytaç, "Kasımpaşa'da hedefler takımımızı daha ileriye taşımak. Zaten bu amaçla geldim. Kemal hoca ile daha önce çalışmıştım, beni tanıyordu. Altay'da oynadığım dönemden beri beni takip eden bir hocam. Onun isteği, başkanımızın desteği ile buraya geldim. Futbol oynadığım sürece hedeflerim her zaman devam ediyor, hiçbir zaman bitmeyecek. Kendimi de takımımı da ileriye taşıyarak, en büyük hedefim tekrar milli takıma dönmek. Bunu da inşallah bu sene gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.

"Çoğu Türk futbolcusu zorluktan gelmiştir. Okula giderken arkadaşlarım bazen bana para veriyordu. Öyle zorluktan geldim. Bazen onlar yardım ediyordu. Vefa benim için çok önemli, hayatım boyunca her zaman olacak. Dediğim gibi elimden geldiğince kendi arkadaşlarıma, çevreme yardım etmeye çalışıyorum. Öyle ekstra yönünü değiştirdiğim kimse olmadı hayatımda ama sonuçta vefayı hiçbir zaman unutmadığım için çok mutluyum. Doğma büyüme İzmirliyim. Bütün çevrem, arkadaşlarım orada. Bir de benim çok fazla çevrem olduğu için onlarla hala güzel zamanlar geçiriyorum. Onlar da beni çok sever, sayar. Çünkü onlar da benim nasıl bir insan olduğumu bildikleri için hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Biz her zaman birlikteyiz, sonuna kadar da devam."

Gittiği takımlarda kendisinden beklentilerin hiçbir zaman üzerinde baskı oluşturmadığının altını çizen Aytaç Kara, "Hiçbir zaman baskı olmadı. Benim karakterim güçlü bir karakterdir, baskıyı kaldırabilecek de bir karakterdir. Benden beklentilerin ne kadar çok olduğunu biliyorum. Sahaya çıktığımda da dışarıda da insanların her zaman bana karşı farklı bir bakış açısı var. Bunun farkındayım, bunun bilincindeyim, hiçbir zaman sıkıntı yaşamadım. Sadece futbol oynadığım dönemde bir iki kritik sakatlığım oldu, bu tabii daha ileriye taşıyabilecekken kendimi biraz durma sebebim oldu. Bunlar da nasip kısmet, Allah böyle nasip etti. Onun için hiçbir sıkıntım yok baskıyla, bunu kaldırabilecek karakterde ve tecrübedeyim. Çünkü uzun yıllardır bu ligde oynuyorum" şeklinde konuştu.

"Bazen her şey insanın kendisinde bitmiyor. O an bulunduğu ortamın da güzel olması, bulunduğu takımın da iyi olması gerekir. Oyuncuların bir bütün olup takım için mücadele etmesi gerekir. Tabii ki bahaneler yok ama kötü olduğum zamanlar oldu. Trabzonspor'da bir sakatlık geçirdim, 7 ay uzak kaldım. Dönüşünde çok kolay toparlayamadım, çünkü çok zor bir sakatlıktı. Bunlardan sonra dönüş kolay olmuyor, insanların düşündüğü gibi de olmuyor. O dönem kötü bir dönem geçirdim, zaten Trabzonspor'dan ayrılma sebebim de oydu. Trabzonspor'da hiç kimse bana 'git' demedi. Ama tekrar kendimi bulabilmek için ayrıldım. Bunu da gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Geçen sene değil, ondan önceki sene Malatya'da bir çıkış yakaladım, geçen sene Bursa'da kendi performansım olarak istediklerimi yaptım ve tekrar milli takıma döndüm. Ama dediğim gibi her şey insanın kendisinde bitmiyor, bulunduğu ortamın da bir bütün olarak olması gerekiyor."

"BURSA'YA GİTTİĞİM İÇİN HİÇBİR ZAMAN PİŞMAN OLMADIM"

Yeni Malatyaspor'da iyi bir çıkış yakaladığını ancak o dönemde tercihinin Bursaspor olduğunu aktaran lacivert-beyazlı oyuncu, şöyle konuştu: