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Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle paylaşımı akılları karıştırdı! "Ben sizi tek kişi sanıyordum"

02.03.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Darmaduman dizisinde Evren karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz kendisi gibi oyuncu olan İsmail Ege Şaşmaz ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımını görenler benzerlik karşısında çok şaşırdı.

Aytaç Şaşmaz'ın abisiyle paylaşımı akılları karıştırdı! "Ben sizi tek kişi sanıyordum"

Darmaduman, Baht Oyunları gibi dizilerde rol alan Aytaç Şaşmaz sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Ünlü isim son paylaşımında kendisi gibi oyuncu olan abisi ile fotoğrafını paylaştı.

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Barış Akarsu Merhaba filminde başrolde yer alan yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve Aytaç Şaşmaz’ı görenler ünlü isimleri ayırmakta zorlandı.

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1998 doğumlu ünlü ismin takipçileri fotoğrafın altına “Yok böyle benzerlik”, “En güzel aile”, “Şaşmaz kardeşler”, "Ben sizi tek sanıyordum" yorumlarında bulundular.

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Daha önce İsmail Ege Şaşmaz en küçük kardeşleri ile beraber bir fotoğraflarını yayınlamıştı. Şaşmaz kardeşlerin en küçüğü olan ve 2018 yılında dünyaya gelen Yalın da abilerine benzerliği ile dikkat çekmişti.

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Aytaç Şaşmaz İsmail Ege Şaşmaz duman karakteri

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