Aytaç Şaşmaz kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

Aytaç Şaşmaz, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan gibi isimlerin yer alacağı O Ses Türkiye programında konuk olarak yer alacak. Şaşmaz Söz, Hekimoğlu, Baht Oyunu, Darmaduman gibi projelerde yer aldı. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir? İşte O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

4 Ağustos 1998 doğumlu Aytaç Şaşmaz 24 yaşındadır. 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülünü aldı.

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan Aytaç Şaşmaz 2017 yılından beri farklı projelerle ekran önünde yer aldı.

