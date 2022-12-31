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  4. Aytaç Şaşmaz kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

Aytaç Şaşmaz kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

31.12.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda yıldızı parlayan oyunculardan biri olan Aytaç Şaşmaz, 31 Aralık akşamında O Ses Türkiye programında şarkı söyleyecek. Bununla birlikte Aytaç Şaşmaz hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir? İşte O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

Aytaç Şaşmaz kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

Aytaç Şaşmaz, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan gibi isimlerin yer alacağı O Ses Türkiye programında konuk olarak yer alacak. Şaşmaz Söz, Hekimoğlu, Baht Oyunu, Darmaduman gibi projelerde yer aldı. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir? İşte O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

Aytaç Şaşmaz kimdir? O Ses Türkiye yılbaşı gecesi konuğu Aytaç Şaşmaz hakkında bilgiler!

AYTAÇ ŞAŞMAZ KİMDİR?

4 Ağustos 1998 doğumlu Aytaç Şaşmaz 24 yaşındadır. 47. Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncusu Ödülünü aldı.

Oyunculuk alanında 3 ödülü bulunan Aytaç Şaşmaz 2017 yılından beri farklı projelerle ekran önünde yer aldı.

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Oyuncu O Ses Türkiye Aytaç Şaşmaz Ebru Gündeş yaşında gecesi kelebe

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