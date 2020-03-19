Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni nedir? Son dakika başhekimlik açıkladı!

Aytaç Yalman ile ilgili sevenlerini, yakınlarını üzen bir haber geldi. Eski Türk Kara Kuvvetleri 42. Komutanı Emekli Organere Aytaç Yalman yaşamını yitirdi. Yalman, Ankara’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim görmekteydi. Haberin alınması ile Aytaç Yalman kimdir ve ölüm nedeni sorularının cevapları aratılmaya başlandı. Peki Aytaç Yalman'ın ölüm nedeni nedir? İşte başhekimlikten son dakika açıklaması!

AYTAÇ YALMAN’IN ÖLÜM NEDENİ

Başhekimlik’ten yapılan açıklamaya göre “Eski kara kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, eşi de korona virüs nedeniyle tedavi altında…” denildi.

AYTAÇ YALMAN KİMDİR?

1960 yılında Kara Harp Okulundan, 1961 yılında Piyade Okulu'ndan, 1971 yılında Kara Harp Akademisi'nden ve 1976 yılında da Silahlı Kuvvetler Akademisi'nden mezun oldu. 1961-1976 yılları arasında Kara Kuvvetleri'nin çeşitli birliklerinde Takım ve Bölük komutanlıkları ile Karargâh Subaylığı ve Kurmay Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 1976-1980 yılları arasında Silahlı Kuvvetler Akademisinde Öğretim Üyesi, 1980-1982 yılları arasında Ege Ordusu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak görev yaptı. 1982-1983 yılları arasında 50. Piyade Alay Komutanlığı görevini icra etti. 1983-1985 yılları arasında Kara Harp Akademisi, 1985-1986 yılları arasında da Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı görevlerinde bulundu.