HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayvalık'ta şiddetli fırtına! 20 tekne battı

Ayvalık'ta şiddetli fırtına! 20 tekne battı

21.05.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle 20 tekne battı.

Ayvalık'ta şiddetli fırtına! 20 tekne battı

Ayvalık ilçesinde saat 07.00 sıralarında sağanak yağış ile birlikte hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına etkili oldu. Sağanak ve fırtına sahildeki balıkçı, gezi ve dalış teknelerine de zarar verdi. Ayvalık ve Altınova sahillerinde ilk belirlemelere göre 20 tekne battı. Sahil bandında kaldırım taşları fırtına nedeniyle söküldü.

52ef351d175c65db615f85d4013586ea

Altınova'da bir evin çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Gönül Yolu Köprüsü yakınlarında bulunan bir zeytin ağacı ve birkaç sokak lambası direğinin de devrildiği bildirildi.

8add5bfdf1a5d371783a6caa81e05836

Belediye ekipleri, temizlik çalışması yaparken, ilçede hasar tespiti çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Hoş geldin miniğim" "Hoş geldin miniğim"
Koronavirüslü FETÖ'cülerin yaptığı adeta "pes" dedirttiKoronavirüslü FETÖ'cülerin yaptığı adeta "pes" dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Ayvalık

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu’nda giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Beyoğlu’nda giriş çıkışlar tutuldu! Polis, göz açtırmadı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

Otomobiliyle dehşet saçtı: 1'i ağır 2 bekçi yaralı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

İddialı dizi için şaşırtan final kararı! Yapım şirketi açıkladı

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere saldırı girişimi

8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

8 ilde organize suç örgütlerine operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cihangir'de kadını taciz eden şüphelinin 41 yıla kadar hapsi istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.