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  4. Azeri kızı Günel son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

Azeri kızı Günel son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

04.03.2021 10:14 | Son Güncelleme:
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Azeri kızı Günel son haliyle şaşırttı! Bambaşka biri oldu

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Günel Zeynalova yaptığı paylaşımdan sonra gündem oldu.

90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor.

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İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Azeri kızının paylaşımına 'Estetiğe doymuyor' yorumları yapıldı.

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Şarkıcı estetikle Birce Akalay'a benzediği iddiasına şu cevabı vermişti: "Sadece burnumda estetik var. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın."


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Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses
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