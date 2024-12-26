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Azeri uçağına kurşun mu sıkıldı? İddialar gündemi bomba gibi sarstı! Dış cephedeki deliklerin Rus füzesine ait olduğu söylentileri şaşkına çevirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.12.2024 10:02
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Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir yolcu uçağı, dün Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş sırasında düşerken, sisin ardından başka bir tehlikenin olduğu iddiaları gündeme geldi. Uçak, Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali göndermeden önce kuş sürüsüne çarptıktan sonra rotasını değiştirdi. Ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, uçağın dış gövdesindeki delikler, ateş açıldığına dair spekülasyonları alevlendirdi.

Azeri uçağına kurşun mu sıkıldı? İddialar gündemi bomba gibi sarstı! Dış cephedeki deliklerin Rus füzesine ait olduğu söylentileri şaşkına çevirdi

Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, dün Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş sırasında düştü. İlk verilere göre, sis nedeniyle uçak rotasından saparak Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdi. Kazadan sonra kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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ÖNCE KUŞ SÜRÜSÜ DENİLDİ...

İlk belirlemelere göre, uçak bir kuş sürüsüne çarptıktan sonra acil iniş yapma kararı aldı. Kazak yetkililerinin verdiği bilgilere göre, kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu. Uçağın enkazından alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde uçağın dış ve iç kısmında görülen delikler, uçakla ilgili ateş açıldığına dair spekülasyonları gündeme getirdi. Ukrayna, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğini iddia etti.

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ÇARPMA SESİ DUYMUŞLAR

Bir diğer iddia ise, uçağın Rusya'ya ait bir karadan havaya füze (SAM) tarafından vurulmuş olabileceği yönünde. Uçağın dış gövdesindeki deliklerin, füzenin patlaması sonucu yayılan şarapnel parçalarına ait olabileceği öne sürülüyor. Euronews de bu iddiayı haberleştirerek, Rus askeri blog yazarı Yuriy Podolyaka'nın Telegram kanalındaki açıklamalarına yer verdi. Podolyaka, "Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen ve 33 kişinin ölümüne yol açan Azerbaycan'a ait Embraer 190 tipi uçağın aldığı hasar, uçağın hava savunma füze sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündürmektedir." dedi. Ayrıca kazadan kurtulan yolcular, uçağın Grozni Havaalanı'na iniş yapmak için üçüncü denemelerini yaparken, "çarpma" sesi duyduklarını ifade ettiler.

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KARA KUTU BULUNDU

Kaza anında uçağın içinden çekilen görüntülerde ise bir yolcunun ayağından yaralandığı ve uçak gövdesinde çatlakların olduğu, yerlerde küçük parçaların serpiştikleri görülüyor. Uçağın kara kutusu da bulundu ve Azerbaycanlı yetkililer, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma başlattı. Kazaya dair videolar ise önemli ipuçları sağlıyor.

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UÇAĞIN DIŞ YÜZEYİNDEKİ DELİKLER VE DİĞER HASARLAR ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Ankara Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Dr. Orhan Gafarlı, yaptığı paylaşımda ilginç bir bilgiye dikkat çekti. Gafarlı, "Aktau'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağının, Grozni Havaalanı'na iniş yapmak istediği sırada Ukrayna tarafından bir drone saldırısı gerçekleştirildiği ve Rusya'nın hava savunma sisteminin devreye girdiği kesinleşmiştir." dedi. Gafarlı ayrıca, uçağın dış yüzeyindeki delikler ve diğer hasarlara ilişkin fotoğrafların basına sızdığını belirtti.

Bu tür iddialar, 2014 yılında Rus füzesi tarafından düşürülen Malezya Havayolları'na ait uçağı hatırlattı. O dönemde, 283 yolcu ve 15 mürettebatın hayatını kaybetmesine yol açan kazanın, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından ateşlenen bir füze nedeniyle gerçekleştiği açıklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Kazakistan uçak silah füze düştü
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