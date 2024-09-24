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  4. 'Azıcık alttan azıcık üstten' şarkısını duyunca kendini tutamadı... Bir anda sahneye çıkıp çılgınca dans etti! Derya Uluğ konserindeki zabıta şovu gündem oldu

'Azıcık alttan azıcık üstten' şarkısını duyunca kendini tutamadı... Bir anda sahneye çıkıp çılgınca dans etti! Derya Uluğ konserindeki zabıta şovu gündem oldu

24.09.2024 12:15
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 12:15
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sahne aldı. Sevenlerine eğlenceli anlar yaşatan Uluğ'un konserinde zabıta kıyafetiyle dans eden Hasan Ur'un dans şovu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konserdeki bu anları herkes şaşkınlıkla izledi.

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Edirne İpsala ilçesinde 23'üncü kez düzenlenen İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı'nda sevenleriyle buluştu. Uluğ'un konserinde şaşırtan anlar yaşandı.

Derya Uluğ, Edirne'deki konserinde görevli olan zabıta memurunun sahne önündeki performansını beğenince onu sahneye davet etti. Sahneye çıkan zabıta memuru Hasan Ur'un performansı büyük ilgi gördü.

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Uluğ, Kenan Doğulu'nun Çakkıdı şarkısını söylerken zabıta memuru Hasan Ur çılgınca dans etti. Seyircilerden alkış aldıkça daha hararetli dans eden zabıta memuru, sahnede bir süre Uluğ'a eşlik etti.

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BU GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Uluğ'un performansına dans ederek eşlik eden zabıta memuru, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Konserdeki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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YORUM YAĞDI

Sosyal medyada bu görüntülere; 'ne güzel eğlenmiş', 'konserin hakkını vermiş', 'helal olsun amcam' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Derya Uluğ konser
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