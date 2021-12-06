MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aziz 6. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz aşkını ilan ediyor: Ben sana çok aşığım Dilruba, deliler gibi

Aziz 6. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz aşkını ilan ediyor: Ben sana çok aşığım Dilruba, deliler gibi

06.12.2021 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı Aziz dizisinin 6. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Aziz'in yeni bölümüne Aziz ile Dilruba'nın aşkı damga vuruyor. Aziz'in Dilruba'ya aşkını ilan ettiği sahnede ikili gözyaşları içinde hislerini açıklıyor. Aziz, "Adem'le evlenme" diyerek Dilruba'ya elini uzatırken "Aziz ile Dilruba yeniden kavuşabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Aziz 6. yeni bölümden ön izleme sahnesi! Aziz aşkını ilan ediyor: Ben sana çok aşığım Dilruba, deliler gibi

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 10 Aralık Cuma akşamı 6. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Aziz (4)(8)

AZİZ'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz'in heyecan dolu gelişmeler yaşanan 5. bölümünde, Kenan'ın ofisine hırsız girdi. Edip Payidar'ın tüm gerçekleri yazdığı mektubu ofisteki bir vazoya koyan Adem, vazonun çalınmasıyla köşeye sıkıştı. Kenan, mektubun peşine düştü. Maksude'nin doğum günü yemeğinde Payidar ailesi bir araya geldi. Maksude ve Nigar Hala'nın davetiyle Aziz ve Efnan da katıldı. Payidarlar, Pierre ve Kenan'ın olduğu masaya Aziz ve Efnan'ın oturması gerilimi artırdı. Aziz ve Dilruba arasındaki bakışmalar herkesin dikkatini çekti. Dilruba, Efnan'ı rezil etmek için onun türkü söylemesini istedi. Bunun üzerine "Bahçede Yeşil Çınar" türküsünü söyleyen Efnan'ın güzel sesi herkesi etkiledi. Aziz'in Zülfikar Halı Atölyesi'ni açması Pierre ve Galip'in huzurunu kaçırdı. Fransızlar, Aziz'in atölyesinde iş yapılmaması için engeller koymaya başladı. Şehirdeki dükkanlar, Aziz'e mal satmadı. Parasıyla ip alamayan Aziz, çareyi açık artırmaya katılmakta buldu. Galip Payidar, Aziz'in önünü kesebilmek için adam tutarak Aziz'in açık artırmaya gelmemesi için uğraştı. Aziz, amcasının tuttuğu adamların saldırısına uğradı ancak hepsini etkisiz hale getirdi. Açık artırmada amcasıyla rekabet ederek ipleri satın aldı ancak daha sonra ipler yandı denilerek kendisine teslim edilmedi. Bunun başka bir oyun olduğunu anlayan Aziz, depoya gizlice girip hakkı olan ipleri almaya karar verdi. Mustafa'yla birlikte atölyeye giden Aziz, ipleri almayı başardı ancak Mustafa'nın oğlu Aliş'in gizlice peşlerinden gelmesi tüm dengeleri değiştirdi. Finalde ipleri alıp geri dönen Aziz, Aliş'in de peşlerinden gittiğini ve ortada olmadığını duydu. Herkesi korkutan bu gelişmenin ardından Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındıRachel Araz'ın kıyafeti ti'ye alındı
Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar Hepsini yeniden yaratıyor, taleplere yetişemiyor! Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar
Yeniden aynı dizide buluşuyorlar!Yeniden aynı dizide buluşuyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Murat Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

Kılıçdaroğlu: TÜİK'in verdiği rakam doğruysa siyaseti bırakırım

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Memur-Sen Başkanı duyurdu! "Ocak ayında maaşlara yansıyacak"

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Serhat Akın Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

Basın toplantısına damga vuran soru: Türkiye, Katar’a para talep etmek için mi geldi?

2022 bütçe görüşmelerinde gerginlik!

2022 bütçe görüşmelerinde gerginlik!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Instagram canlı yayınında elbisesinin azizliğine uğradı!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

''Ateistim'' demişti! Vasiyetini açıkladı!

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Esra Erol'da Fatma'nın son hali yürek yaktı! Eşi ve kumasıyla birlikte yaşıyordu...

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.