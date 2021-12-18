Aziz 8. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Aziz, Pierre’in yakasına yapışıyor

Aziz dizisi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk günden severek izlenen Aziz dizisi 7. son bölümüyle izleyiciden tam not alarak, ekran başındakilerin gönlüne taht kurdu. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni topladı.

Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Aziz son bölümü ile bu hafta çok konuşulurken yeni bölüm fragmanında yaşananlar izleyiciyi meraklandırdı.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz, Efnan’ı almak için Pierre’in kapısına dayanır. Efnan, gelmek istemeyince ikili arasında büyük bir gerilim olur.

Aziz’in İstiklal Marşı’nı okuduğu anlar ise Aziz yeni bölüm fragmanına damga vuruyor.

Mustafa, Galip Payidar çocuklarına zarar verdiği için konağa baskın yaparken Adem’e silah doğrultur.

Aziz’in Adem’i korumak için önüne geçerek koruması ve “O benim kardeşim” sözleri ise şaşırtıyor.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yaşanan tüm olayların ardından Efnan’ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre’in yanında bulur. Bu sırada Pierre’in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz’in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba’nın sevgisini sınamak için ona Aziz’le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken, Maksude’nin eline geçen bir mektup, Aziz’i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

