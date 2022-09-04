Aziz apar topar kaldırılmıştı! Murat Yıldırım Teşkilat'la anlaştı

Aziz dizisinin ani bitişi herkesi şoke etti. Dizinin yeni sezonu için tatilden dönmeye hazırlanan oyuncular bir anda dizinin kaldırıldığını öğrendi. Final kararı sonrası Murat Yıldırım'a hemen teklif geldi.

Murat Yıldırım, Deniz Baysal ile birlikte bu sezon ‘Teşkilat’ dizisinin başrolünü paylaşacak. Kadroya dahil olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirten Murat Yıldırım, dizinin yeni sezonunda 'Ömer Atmaca' karakterine hayat verecek.

Sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrılan Çağlar Ertuğrul'un yerine arana başrolde bu sayede bulunmuş oldu.

TEŞKİLAT'TA MURAT YILDIRIM'IN ROLÜ

Ekibe yeni dahil olan Ömer, babasının erken yaşta kendilerini terk etmesiyle ailesinin yükünü sırtlamıştır. Zorluklarla geçen yılların ardından azmi ve üstün yeteneği sayesinde Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı bir mensubu olmuştur. Kritik bir operasyonun dönüşünde yaşadığı acı olayın etkisiyle sarsılan Ömer, bu olayın sorumlularını ararken kendi hayatıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşecektir.

