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Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

12.02.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi isimlerin paylaştığı Aziz dizisi, ilk bölümünden itibaren SHOW TV'nin sevilen yapımları arasına girdi. Yönetmenliğini Recai Karagöz, senaristliğini Eda Tezcan'ın üstlendiği Aziz dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle, izleyiciyi ekrana kilitliyor. Dizide canlandırdığı 'Mösyö Pierre' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın ilk eşini görenler şaşıp kaldı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Geçtiğimiz günlerde 8 yıllık eşi Kübra Tanış ile 5 dakikalık bir duruşma sonrası yollarını ayıran ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

47 yaşındaki ünlü oyuncu Fırat Tanış, tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Tanış, bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan ünlü oyuncu, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Geçtiğimiz günlerde 2014 yılında dünyaevine girdiği Kübra Tanış ile yollarını ayıran Fırat Tanış'ın ilk eşini duyanlar şaşkına döndü.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Fırat Tanış, bir zamanlar ünlü şarkıcı Gülay Sezer ile evliydi.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Sessiz sedasız başlayan birlikteliklerini yine sessiz sedasız sonlandıran ikilinin evliliği, magazin tarihinin tozlu sayfalarına karıştı.

Uzun yıllar diş teknisyenliği yapan Gülay Sezer, müziğe olan ilgisini daha fazla görmezden gelemedi ve sahnelere adım attı. Cesaretin Var mı Aşka, İstanbul Ağlıyor, Sen Gelmez Oldun gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanındı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

2015 yılında meslektaşı Serkan Boran ile nikah masasına oturan Gülay Sezer'in 'Nilban' adında bir kızı var.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Bir dönem sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gülay, böbrek ve rahim kanseriyle verdiği mücadelesini kazanmıştı.

Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti


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Fırat Tanış
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