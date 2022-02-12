Aziz dizisinin Mösyö Pierre'si Fırat Tanış'ın ilk eşi ünlü şarkıcı çıktı! Görenler hayret etti

Geçtiğimiz günlerde 8 yıllık eşi Kübra Tanış ile 5 dakikalık bir duruşma sonrası yollarını ayıran ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın ilk eşi bakın kim çıktı!

47 yaşındaki ünlü oyuncu Fırat Tanış, tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Tanış, bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.

Birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan ünlü oyuncu, 2001 yılında yer aldığı Yeditepe İstanbul dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde 2014 yılında dünyaevine girdiği Kübra Tanış ile yollarını ayıran Fırat Tanış'ın ilk eşini duyanlar şaşkına döndü.

Fırat Tanış, bir zamanlar ünlü şarkıcı Gülay Sezer ile evliydi.

Sessiz sedasız başlayan birlikteliklerini yine sessiz sedasız sonlandıran ikilinin evliliği, magazin tarihinin tozlu sayfalarına karıştı.

Uzun yıllar diş teknisyenliği yapan Gülay Sezer, müziğe olan ilgisini daha fazla görmezden gelemedi ve sahnelere adım attı. Cesaretin Var mı Aşka, İstanbul Ağlıyor, Sen Gelmez Oldun gibi şarkılarla geniş kitlelerce tanındı.

2015 yılında meslektaşı Serkan Boran ile nikah masasına oturan Gülay Sezer'in 'Nilban' adında bir kızı var.

Bir dönem sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Gülay, böbrek ve rahim kanseriyle verdiği mücadelesini kazanmıştı.



