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Azize dizisinden ilk fragman yayınlandı! Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un dizisi Azize ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 21:55 | Son Güncelleme

Kanal D'nin iddialı dizisi Azize'den ilk fragman yayınlandı. Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'u buluşturan dizide imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesi anlatılacak. Peki Azize ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Azize dizisi 1. bölüm fragmanı.

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un başrollerde oynadığı Azize dizisi çarpıcı fragmanıyla dikkatleri çekti.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize Ekim ayında Kanal D'de yayınlanmaya başlayacak.

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İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Azize, yakında Kanal D'de başlıyor!

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13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda yerini almaya hazırlanan “Azize” dizisinin afişi sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girmişti.


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