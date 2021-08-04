HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı

04.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Diğer yandan polis, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp beden parçalarını arama çalışmalarını Kepez'deki ormanlık alanda sürdürüyor.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamaması üzerine Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Azra'yı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

3a4ceee7a972d2cfd5dd3e436fdef794

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" dedi. Polis, bunun üzerine Ayhan'ı serbest bıraktı.

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde, Mustafa Murat Ayhan'ın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valizle birkaç kez çıkıp gittiği belirlendi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan Ayhan, cinayeti işlediğini itiraf etti.

mustafa-murat-ayhan

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Ayhan ifadesinde, Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırı girişiminde bulunması üzerine genç kızın bağırdığını, bunun üzerine bir eliyle ağzını kapatıp diğeriyle boğduğunu söyledi. Öldüğünü anlayınca panikleyip banyoya taşıdığı cesedi bıçakla 5 parçaya böldüğünü anlatan Ayhan, cesedin parçalarını, valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyledi. Ayhan, "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım" dedi.

74fdae6dbaafe68bf39067980f547544

BAŞI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun başı ve sol kalçası ise bulunamadı.

d2c2b68566b5268dad5f40f7d5615dce

TUTUKLANDI

Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.

34d186eb2e5f3f52629dcb5c989406a8

İŞ YERİNİN CAM KAPISI KIRILDI

Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesinde bulunan emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Sabah eşyalarını almak için ofise gelen çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. İş yeri çalışanları, cinayet sonrası sık sık telefonla arandıklarını, arayan kişinin 'Sizinle beraber orayı yakacağız' diye tehdit ettiğini, bu sabah eşyalarını almak için ofise geldiklerinde ise cam kapının kırıldığını gördüklerini söyledi. Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi ortaya çıktıAzra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın ifadesi ortaya çıktı

BEDEN PARÇALARI ARANIYOR

Diğer yandan polis, Azra Gülendam Haytaoğlu'nun kayıp beden parçalarını arama çalışmalarını Kepez'deki ormanlık alanda sürdürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Beştepe'de kritik toplantı başladıBeştepe'de kritik toplantı başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.