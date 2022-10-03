Baba dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba dizisi ne zaman? Son bölümde neler yaşandı?

Baba dizisi 2. sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dram türünü konu alan dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak senaristliğini ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar üstleniyor. Dizinin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş bulunuyor. Baba dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi gibi detaylar birçok seyirci tarafından merak konusu oldu. Peki Baba dizisi hangi gün? Baba dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

BABA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor. Baba dizisinin 18. bölümü olan yeni bölümü 4 Ekim Salı akşamı seyirci ile buluşacak.

BABA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 17. BÖLÜM ÖZETİ

Baba'nın 17. Bölümünde; Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur. Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar. Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır. Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.

BABA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

BABA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul’a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.

