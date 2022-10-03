Baba dizisi 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Baba dizisi ne zaman? Son bölümde neler yaşandı?

Baba dizisi 2. sezonuyla yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dram türünü konu alan dizinin yönetmenliğini Çağrı Bayrak senaristliğini ise Gökhan Horzum ve Ekin Atalar üstleniyor. Dizinin başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş bulunuyor. Baba dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın tarihi gibi detaylar birçok seyirci tarafından merak konusu oldu. Peki Baba dizisi hangi gün? Baba dizisi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
Baba dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor. Baba dizisinin 18. bölümü olan yeni bölümü 4 Ekim Salı akşamı seyirci ile buluşacak.
Baba'nın 17. Bölümünde; Birbirlerinin kim olduklarını öğrenen Kadir ile Firuze arasındaki tansiyon giderek artar. İkili arasındaki bu tehlikeli yakınlaşmanın etkileri artık her ikisi için de geri dönülmez bir noktaya gelir. Kadir hem ailesine yetmeye hem de babasını bulmaya çalışırken bir yandan da Selahattin'in zulmüne uğrayan insanları korumaya kalkınca işler karışır. Selahattin'in Kadir'le mücadelesinde atacağı ilk büyük adım, Saruhanlı Ailesi için ağır olacaktır. İlhan'ın Büşra'ya yapacağı sürpriz ziyaretin etkileri sürerken Büşra ile Begüm'ün ilk karşılaşması merak konusudur. Emin ve Kadir her şeye rağmen umutlarına tutunarak birbirlerine adım adım yaklaşırlar. Geçmişin izleri onları bu kez farklı bir biçimde kavuşturacaktır. Ancak sokaklar, Emin için çok tehlikelidir.
Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
Beril Pozam - Sevil Öztürk
Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
Özge Özacar - Cansu Erim
Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
Begüm Akkaya - Vildan
Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
Macit Koper - Ferit Karaçam
Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı
Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı
Nihan Okutucu - Uğur Birmay
Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
Osman Akça - Burak Aslan
Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı, yakın akrabalarından birinin kaybı sonucunda hatırı sayılır bir servetin tek varisi olduğunu öğrenir. Saruhanlı Ailesi, kasabadaki mütevazı hayatlarını geride bırakarak İstanbul’a taşındığında, Emin ailesini bir arada tutmak için zorlu bir mücadelenin içine girer.
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