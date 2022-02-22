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Baba dizisi 2. bölümden ön izleme sahnesi! İlhan, Saruhanlı ailesinin sırlarını araştırıyor!

22.02.2022 02:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin iddialı dizisi Baba'nın 2. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'da Emin Saruhanlı’nın eşi Fazilet ile endişesini paylaştığı sahnede Fazilet’in söyledikleri dikkat çekiyor. Fazilet, çocuklarını güzel yetiştirdiklerini ve İstanbul’da değişmeyeceklerini ifade ederken çocukların annelerini haklı çıkartıp çıkartmayacağı merakla bekleniyor. İlhan’ın Saruhanlı ailesini araştırması ise akıllarda soru işareti oluşturuyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 22 Şubat Salı akşamı 2. bölümüyle ekrana gelecek. Baba 2. bölümde, İstanbul'daki yeni hayatlarına başlayan Saruhanlı ailesinin başından ilginç olaylar geçecek.

Baba (1)(6)

BABA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sa anbul’daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur.

Baba (2)(5)
Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Baba (6)(2)

Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur.

Baba (4)(2)
Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

Baba (3)(3)

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

Baba (6)(1)

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

Baba (2)(4)

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş
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