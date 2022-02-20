MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Baba dizisi 2. bölümden yeni fragman! Köşke yerleşen Saruhanlı ailesi yeni hayata başlıyor

Baba dizisi 2. bölümden yeni fragman! Köşke yerleşen Saruhanlı ailesi yeni hayata başlıyor

20.02.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV’nin iddialı dizisi Baba'nın 2. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerde oynadığı Baba'nın yeni bölüm fragmanında fragmanında Saruhanlı ailesi köşke yerleşiyor. İlhan’ın öfke dolu sözleri Emin ile aralarında yaşanacak çatışmaların sinyallerini verirken Kadir’in sevdiği kadın Sevil ile bir araya gelmesi dikkat çekiyor. Babasının geçmişini merak eden Kadir’in soruları ise izleyicide de merak uyandırıyor.

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 22 Şubat Salı akşamı 2. bölümüyle ekrana gelecek. Baba 2. bölümde Saruhanlı ailesinin İstanbul’daki hayatı sürprizlerle başlıyor.

Baba (2)(4)

BABA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Baba (6)(2)

Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur.

Baba (4)(2)
Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

Baba (3)(3)

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

Baba (6)(1)

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

BABA DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul’da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı.

Baba (4)(1)

Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biriydi. Mehmet Ali Saruhanlı’nın torunu Çisem’in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires’e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi.

Haluk Bilginer Baba dizisiyle ekranlara döndü! Sosyal medyada gündem olduHaluk Bilginer Baba dizisiyle ekranlara döndü! Sosyal medyada gündem oldu

Baba (2)(3)

Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhan ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı’nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.
Baba (3)(2)

Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi.

Baba (5)(2)
Başta Mehmet Ali Saruhanlı’dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul’a Saruhanlı köşküne adım attı. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti… Ödemiş’ten İstanbul’a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyicide büyük merak uyandırdı.

Baba (2)(2)

‘Baba’nın senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asıl mesleği bakın neymiş! Asıl mesleği bakın neymiş!
Güzelliğiyle büyüleyen eşi banyo pozuyla nefes kesti!Güzelliğiyle büyüleyen eşi banyo pozuyla nefes kesti!
Kalçasına kadar dekolte! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"Kalçasına kadar dekolte! "Altında bir şey yok! Bu ne ya?"
Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Fenomen eşi sütyensiz pozunu paylaştı! ''Tersim pis!''

Babasının vasiyetini yerine getirdi, Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

Babasının vasiyetini yerine getirdi, Afrika'dan 3'üncü gelin geldi

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

10 lira ile 500 bin lira kazandı! 'Geri geleceklerini söylüyorlar ancak şu ana kadar da gelen olmadı'

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!

İlginizi Çekebilir

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Unutulmaz sahneyi anlattı! "Müjde'nin..."

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Sevgilisiyle ilgili itirafı gündem oldu! "Ben sinirlenince..."

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Mucize kurtuluş! Uçurumdan düştü, ağaç dalına tutunarak...

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.