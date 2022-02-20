Baba dizisi 2. bölümden yeni fragman! Köşke yerleşen Saruhanlı ailesi yeni hayata başlıyor

Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan Baba dizisi 22 Şubat Salı akşamı 2. bölümüyle ekrana gelecek. Baba 2. bölümde Saruhanlı ailesinin İstanbul’daki hayatı sürprizlerle başlıyor.

BABA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ödemiş’te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur. Yıllar sonra sevdiği kadını görmeye gider. Ancak hiçbir şey bıraktığı gibi değildir.

Köşke alışmaya çalışan aile fertleri yeni hayatlarının getirdiği zorluklarla tanışır. Emin kendi yöntemleriyle bu zorluklarla baş etmeye çalışırken karşısında İlhan Karaçam’ı bulur.



Bu yeni hayat çok farklı ve zorlu sorumlulukları da beraberinde getirecektir. Emin ise önemli bir karar almak zorundadır. Emin’in verdiği karar, Kadir’in hayatını bir kez daha değiştirecektir.

‘Baba’nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

BABA DİZİSİ 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te aile apartmanında hep beraber mütevazi bir hayat süren, geleneklerine bağlı geniş bir aileydi. Ailenin reisi Emin Saruhanlı, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı otoriter bir babaydı. Diğer tarafta ise İstanbul’da bambaşka bir hayata sahip zengin Saruhanlı ailesi vardı.

Bu ailenin reisi Mehmet Ali Saruhanlı, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından biriydi. Mehmet Ali Saruhanlı’nın torunu Çisem’in düğünü için tüm ailenin Buenos Aires’e giden uçağa binmeleri Saruhanlıların kaderini tamamen değiştirdi.

Yaşanan uçak kazasında Mehmet Ali Saruhan ve tüm ailesi yaşamını yitirdi. Yıllardır görüşmediği kardeşinin ölüm haberini televizyondan öğrenen Emin büyük bir yıkım yaşadı. Mehmet Ali Saruhanlı’nın hayattaki tek akrabası ve mirasçısı olan Emin Saruhanlı, bu durumu kendi karısı, çocukları da dahil kimsenin öğrenmesini istemezken cenazede gazetecilerin çekmesiyle gerçekler açığa çıktı.



Tüm bu olayların üzerine bir süredir hafızasıyla ilgili sorun yaşayan ve sürekli Resmiye isimli bir kadının hayalini görmeye başlayan Emin, gizlice yaptırdığı testler sonucunda alzheimer başlangıcında olduğunu öğrendi.



Başta Mehmet Ali Saruhanlı’dan kalan mirası kabul etmeyeceğini söyleyen Emin, hastalığını öğrendikten sonra ailesi için mirası kabul etti ve finalde ailesiyle birlikte İstanbul’a Saruhanlı köşküne adım attı. Ailenin hapisteki oğlu Kadir Saruhanlı ise tahliye olup geri döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Ailesi hiçbir haber vermeden gitmişti… Ödemiş’ten İstanbul’a bilmedikleri bir hayata adım atan Saruhanlı ailesinin yaşayacakları izleyicide büyük merak uyandırdı.

‘Baba’nın senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni bölümüyle 22 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

