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Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş koronavirüse yakalandı

29.12.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Bilginer'le birlikte başrolünde oynadığı Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş, koronavirüse yakalandı. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun evinde karantinaya girdiği öğrenildi.

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş koronavirüse yakalandı

Omicron varyantının da etkisiyle, günlük koronavirüs vakaları hızla artmaya başladı. Özellikle son haftalarda ünlü isimlerden peş peşe Covid-19 pozitif haberleri gelmeye başladı. Enis Arıkan, Özgü Kaya, Kenan İmirzalıoğlu, Gökhan Özoğuz, Engin Altan Düzyatan, Eser Yenenler, Murat Ünalmış'ın ardından ünlü oyuncu da Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, koronavirüse yakalanan oyuncu kendisini karantinaya aldı. Sarıtaş'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

BABA DİZİSİYLE EKRANLARDA OLACAK

Son olarak Arıza dizisinde başrol oynayan Sarıtaş, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba ile ekranlara dönecek.

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Başrollerinde 'Emin Saruhanlı' rolüyle Haluk Bilginer ve 'Kadir Saruhanlı' rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisinin 2022 Ocak sonunda yayına girmesi bekleniyor. Dizinin kadrosunda Zeynep Tuğçe Bayat, Özge Yağız, Tolga Sala, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam, Damlasu İkizoğlu ve Nihan Okutucu da yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tolga Sarıtaş
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