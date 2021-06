Baba efsanesini anlatan The Offer dizisinin kilit oyuncusu bulundu

Unutulmaz Baba filminin (The Godfather) yapım aşamasını gözler önüne serecek olan The Offer dizisinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor. The Offer dizisinin oyuncu kadrosuna Giovanni Ribisi, Colin Hanks ve Dan Fogler gibi isimler katıldı. Dizide Francis Ford Coppola’yı Dan Fogler canlandıracak. Mini dizide ayrıca Miles Teller ve Matthew Goode yer alıyor.

Toplam 10 bölümden oluşması beklenen mini dizi; Francis Ford Coppola, Bob Evans ve Mario Puzo ile birlikte The Godfather filmlerinin hayata geçirilmesinde önemli bir rol üstlenen Oscar ödüllü yapımcı Albert S. Ruddy‘nin prodüksiyon sürecindeki deneyimlerinden yola çıkılarak hazırlanıyor.

ARMİE HAMMER’IN YERİNE MİLES TELLER

Dizide, Al Ruddy’i canlandıracak isim daha öce Armie Hammer olarak belirlenmişti. Ancak Hammer hakkında gündeme gelen saldırı ve tecavüz suçlamalarından dolayı bulunduğu yapımlardan çıkarıldı. Hammer yerine Al Ruddy’i canlandıracak isim Miles Teller olarak değişti.

Dizide Giovanni Ribisi’yi Joe Colombo, Colin Hanks’i Barry Lapidus ve Dan Fogler’ı ise Francis Ford Coppola olarak izleyeceğiz.