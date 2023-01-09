Baba mahkemede velayeti kazanmak için yasal olarak cinsiyetini değiştirdi! “Artık anneyim”

Ekvator’da yaşayan 47 yaşındaki Rene Salinas Ramos isimli bir adam çocuklarının yasal olarak bakımını üstlenmek ve kendisiyle birlikte yaşamaları için ilginç bir yola başvurdu. Yerel bir haber kaynağı olan La Voz de Tomebamba’ya açıklamalarda bulunan baba Ramos, ülkedeki hukuk sisteminin bir boşanmanın sonrasında çocukların velayetinde erkekler yerine kadınların tercih edildiğini anlattı. Boşandığı eski eşine karşı başlattığı yasal mücadelede kartlarını güçlendirmek isteyen Ramos, yasal olarak cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve artık tüm yasal belgelerinde cinsiyet bölümünde ‘kadın’ ibaresi yer alıyor.

“ANNELERİYLE BİRLİKTE ACI ÇEKİYORLAR”

Kızlarının anneleriyle birlikte kaldıkları evde acı çektiklerini dile getiren Ramos, çocuklarıyla 5 aydan uzun bir süredir görüşemediğini de açıkladı. Yerel basına konuşan Ramos, “5 aydan uzun süredir onları göremiyorum. Çocuklarım anneleriyle birlikte acı çekiyorlar. Kanunlar kadının hakkı olduğunu söylüyor. Şu an itibariyle kadınım. Artık ben de bir anneyim, kendimi böyle görüyorum. Cinselliğimden çok eminim. Aradığım şey anne olmak istiyorum, böylece bir annenin sevgisini ve korumasını da verebilirim." dedi.