Baba'nın 'Büşra Saruhan'ı Özge Yağız: Enerjimin kaynağı inanç

MAG Dergisi'ne kapak olan Özge Yağız, kendisi ve oyunculuk kariyeriyle ilgili merak edilenleri anlattı. Yağız, 'Baba'da canlandırdığı 'Büşra Saruhan' karakteri hakkında da konuştu.

Karakterin hikayesinin kendisini çok duygulandırdığını dile getiren Özge Yağız, "Büşra'nın hikâyesini ilk okuduğumda o kadar üzülmüştüm ki... Onunla bütünleşebilmek için çok dibe inmem gerekti. Çünkü yalnızdı, ürkekti, vazgeçmişti... İnsanın yaşarken o kadar dibe indiği duygular ki bunlar, psikolojiniz başka bir boyuta atlıyor. Her şeyiyle seviyorum Büşra'yı. Zeki kızım benim, umarım hep kıymetinin bilineceği yerlerde olur." dedi.

"ENERJİMİN KAYNAĞI İNANÇ"

Pozitif ve güler yüzlü hali ile dikkat çeken Yağız, enerjisinin kaynağı hakkında da konuştu. Ünlü isim, "İnanç sanırım. Hissettiğim her duyguya, kafamda oluşan her düşünceye çok inanırım. Doğru şeylerin eninde sonunda bizi bulduğuna inanıyorum. Bu yüzden enerjimi en iyisini yaptığımdan emin olmaya harcıyorum, geriye kalan her şeyi akışına bırakıyorum." dedi.