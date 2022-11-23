Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Baba dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Buse Meral, iddialı stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Buse Meral'in paylaşımına ''Son dönemlerde gördüğüm en güzel kadın olabilir'' ve ''Bu güzellik şaka mı?'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Final olacağı konuşulan Baba dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Buse Meral, daha önce Ege'nin Hamsisi, Tek Yürek ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol almıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Buse Meral'in Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi mevcut.

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.



