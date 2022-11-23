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  4. Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

23.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Haluk Bilginer, Özge Yağız, Ayda Aksel ve Tolga Sarıtaş gibi isimlerle paylaştığı Baba dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Buse Meral, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Baba dizisinde 'Firuze' karakterine hayat veren Buse Meral, iddialı stiliyle dikkatleri üzerine çekti.

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Buse Meral'in paylaşımına ''Son dönemlerde gördüğüm en güzel kadın olabilir'' ve ''Bu güzellik şaka mı?'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi!

Final olacağı konuşulan Baba dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Buse Meral, daha önce Ege'nin Hamsisi, Tek Yürek ve Elimi Bırakma gibi yapımlarda rol almıştı.

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Sosyal medyada epey aktif olan Buse Meral'in Instagram'da 160 bini aşkın takipçisi mevcut.

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Duru güzelliğiyle beğeni toplayan ünlü oyuncu, hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmiyor.

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi

Baba'nın Firuze'si Buse Meral göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini büyüledi


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Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş Özge Yağız Buse Meral Baba dizisi

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