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Baba oğul denizi seyrederken bir anda araç denize uçtu! Felçli iş adamının ölümünde şok vites detayı

19.07.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Şile'de yaşanan bir olay dehşete düşürdü. İş adamı İbrahim Kurşunoğlu ve oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun içinde bulunduğu cip denize uçtu. 3 ay önce felç geçiren iş adamı İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü koltuğundaki oğlu yüzerek sudan çıkmayı başardı. Görgü tanıklarının anlattıkları şoke ederken, vites detayı dikkat çekti.

Baba oğul denizi seyrederken bir anda araç denize uçtu! Felçli iş adamının ölümünde şok vites detayı

İş adamı İbrahim Kurşunoğlu'nun içinde bulunduğu cip İstanbul Şile'de denize uçtu. Sürücü koduğunda iş adamının oğlu Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun bulunduğu araç suya gömüldü. Mecit Güçlü Kurşunoğlu suyun yüzeyine çıkmayı başarırken, felçli iş adamı ise hayatını kaybetti. Görgü tanıkları olayın nasıl gerçekleştiğini anlatırken; Mecit Kurşunoğlu ilk ifadesinde vitesleri karıştırdığını söyledi. İşte tüm detaylar...

BABA-OĞUL ARACIN İÇİNDE DENİZİ SEYREDİYORDU

İstanbul Şile'de pazar akşam saatlerinde Mecit Güçlü Kurşunoğlu (23), 3 ay önce beynine pıhtı atması sonucu sağ tarafı felçli kalan babası İbrahim Kurşunoğlu (50) ile birlikte ciple limana geldi. Tuzla deri sanayide fabrika sahibi olduğu öğrenilen baba Kurşunoğlu ile oğlu önce araçlarının içinde bir süre oturdu. Daha sonra araç denize doğru hareket etti.

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İŞ ADAMI İBRAHİM KURŞUNOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Denize düşen cipten sürücü Mecit Güçlü Kurşunoğlu, kendi imkânlarıyla çıkarken, baba İbrahim Kurşunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Dalgıçlar tarafından araçtan çıkartılan İbrahim Kurşunoğlu'nun cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Cip ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla denizden çıkartıldı. Sahil güvenlik ekiplerinin cipte inceleme yaptığı belirtildi.

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VİTESLERİ KARIŞTIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Mecit Güçlü Kurşunoğlu poliste verdiği ifadesinde vitesleri karıştırdığını ileri sürdü. Geri yerine ileri vitese taktığını söyleyen Mecit Güçlü Kurşunoğlu'nun sonrasını hatırlamadığını belirttiği kaydedildi. Kurşunoğlu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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"DENİZİ SEYREDİYORLARDI, ANİDEN, HIZLI BİR ŞEKİLDE DENİZE UÇTU"

Olayı gören Muhammet Alican, "Denizi seyrediyorlardı. Aniden hızlı bir şekilde denize uçtu. İçinde baba oğul vardı. Baba felçliydi. Koşarak gittik, sahil güvenliği çağırdık. Babayı sahil güvenlik çıkardı. Zaten 15 dakikadan fazla denizde kalmıştı. Çocuk kendisi çıktı hemen" dedi.

görgü tnaıgı

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şile iş adamı
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