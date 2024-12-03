2025 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın kehanetlerinde bu kez tam tarih verildi: İlkbaharı işaret etti

MYNET|DIŞ HABERLER Baba Vanga'nın kehanetleri eğer dünya için bir ölçüt ise 3. Dünya Savaşı sadece aylarca uzaklıkta. Çeyrek asırdan fazla bir süre önce vefat eden Bulgar medyum Baba Vanga, gelecekte olayları öngörmesi ve tahminlerinin gerçekleşmesiyle bir hayli popüler. 1996 yılında vefat etmeden önce Bulgar kahin 2025 yılında 3. Dünya Savaşı'na işaret etmişti. Hatta onun kehanetlerini yorumlayanlar biraz daha ileri giderek kahinin 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı için tarih verdiğini iddia etti.

Baba Vanga'nın kehanetine göre, Batı ile Doğu arasında büyük bir savaş 2025 yılında başlayacak. İlkbaharda, Doğu'da bir savaş başlayacak ve 3. Dünya Savaşı'na neden olacak. Baba Vanga bu durumu, "Batıyı yok edecek doğuda bir savaş" olarak nitelendirdi.