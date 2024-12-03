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2025 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın kehanetlerinde bu kez tam tarih verildi: İlkbaharı işaret etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.12.2024 16:30
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Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın Prenses Diana'nın ölümü , Sovyetler Birliği'nin dağılması ve 11 Eylül gibi olayları ön gördüğü iddia edilmişti. 2025 yılı tahminleri şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlanan kahinin 3. Dünya Savaşının başlangıcı için ilkbahara işaret ettiği öne sürüldü.

2025 kehanetleri arasındaydı! Baba Vanga'nın kehanetlerinde bu kez tam tarih verildi: İlkbaharı işaret etti

MYNET|DIŞ HABERLER Baba Vanga'nın kehanetleri eğer dünya için bir ölçüt ise 3. Dünya Savaşı sadece aylarca uzaklıkta. Çeyrek asırdan fazla bir süre önce vefat eden Bulgar medyum Baba Vanga, gelecekte olayları öngörmesi ve tahminlerinin gerçekleşmesiyle bir hayli popüler. 1996 yılında vefat etmeden önce Bulgar kahin 2025 yılında 3. Dünya Savaşı'na işaret etmişti. Hatta onun kehanetlerini yorumlayanlar biraz daha ileri giderek kahinin 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı için tarih verdiğini iddia etti.

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Baba Vanga'nın kehanetine göre, Batı ile Doğu arasında büyük bir savaş 2025 yılında başlayacak. İlkbaharda, Doğu'da bir savaş başlayacak ve 3. Dünya Savaşı'na neden olacak. Baba Vanga bu durumu, "Batıyı yok edecek doğuda bir savaş" olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Baba Vanga kehanet kahin
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