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Nostradamus'un 2025 kehanetleri yeniden gündem yarattı! Yeni yıla geri sayım başlamışken uyarıda bulundu: "Beklendiği kadar yıkıcı"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
26.12.2024 12:03
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Nostradamus'un ölümünün üzerinden 458 yıl geçmesine rağmen, kehanetleri hala takipçileri tarafından yorumlanıyor. Yeni yıla kısa bir süre kalmışken Nostradamus'un kehanetleri yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kahine göre 2025 yılı zor bir yıl olacak.

Nostradamus'un 2025 kehanetleri yeniden gündem yarattı! Yeni yıla geri sayım başlamışken uyarıda bulundu: "Beklendiği kadar yıkıcı"

Asıl adı Michel de Nostredame olan Fransız astrolog Nostradamus, 1555 yılında Les Prophéties (Kehanetler) kitabını yayınlarak dünya tarihine adını yazdırdı. İngilizce basılı nüshası yalnızca 179 sayfa olmasına rağmen kitabın gelecekteki pek çok olayı öngördüğü iddia edildi. The Standard'ın haberine göre, 2025 yılı için Nostradamus'un 5 tahmini var ve bazıları gerçekten tüyler ürpertici.

İNGİLTERE'DE BİR SAVAŞ VE VEBA SALGINININ GERİ DÖNÜŞÜ

Nostradamus, İngiltere'nin büyük bir veba ve büyük bir savaş göreceğini şöyle yazarak öngörmüştü: "Avrupa topraklarından gelenler, İngiltere'nin tahtını arkasında kurduğunu gördüklerinde. Yanlarında ise acımasız savaşlar olacak. Krallık çok acımasız savaşlarla damgalanacak, içeriden ve dışarıdan düşmanlar ortaya çıkacak. Geçmişten gelen büyük bir salgın geri dönecek, göklerin altında ondan daha ölümcül bir düşman yok."

KÜRESEL SİYASETTE ÇATIŞMA

Astrolog, 'büyük güçlerin çarpışacağına' inanıyor ve bazıları bunun , nükleer savaş tehdidiyle birlikte şu anda siyasette yaşananlara bir gönderme olduğunu düşünüyor. 'Yerleşik Batılı ülkelerin etkisinin azalacağını ve yeni dünya güçlerinin ortaya çıkacağını' söylüyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI SONA ERİYOR

Ukrayna - Rusya savaşı, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle tırmandı. Nostradamus, "Uzun savaşlar yüzünden ordu bitkin düştü, askerlere para bulamayacaklar; altın veya gümüş yerine deri, Galya pirinci ve Ay'ın hilal işaretini basacaklar" diye yazmıştır

Bazıları, 'Ay'ın hilal işareti' ve 'Galya pirinçleri' ifadelerinin, Fransa ve Türkiye'nin anlaşmazlığın çözümüne dahil olabileceği anlamına geldiğini düşünüyor.

DÜNYANIN SONU

Gelecek yıl güzel şeylerin tadını çıkaramayacağımız anlaşılıyor, zira Nostradamus da dünyayı yok edecek büyük bir asteroid öngörüyor. "Kozmostan bir ateş topu yükselecek, Kaderin habercisi, diye yalvarıyor dünya. Bilim ve kader kozmik bir dansta, Dünya'nın kaderi, ikinci bir şans." diye yazıyor.

AMAZON'DAKİ FELAKET

Sadece dünyanın sonunun yaklaştığı iddia edilmiyor, aynı zamanda iklim değişikliğinin tehdit oluşturmaya devam etmesiyle Brezilya'da yanardağ patlamaları ve sellerin yaşanacağı kehanetinde de bulunuluyor.
"Yeni şehrin yakınındaki dünya bahçesi, Oyuk dağların yolunda: Yakalanıp küvete atılacak, kükürtle zehirlenmiş sular içmeye zorlanacak," dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Nostradamus kehanet
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