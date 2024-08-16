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    4. Baba ve 8 yaşındaki kızı dükkanlarına giren hırsıza dersini verdi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    Baba ve 8 yaşındaki kızı dükkanlarına giren hırsıza dersini verdi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 10:17
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki bir dükkana hırsız girdi. Elinde silahıyla soygun yapmak isteyen hırsız sert kayaya çarptı. Dükkan sahibi hırsıza saldırarak onu etkisiz hale getirmeye çalışırken dükkan sahibinin 8 yaşındaki kızı elinde beyzbol sopasıyla babasına destek oldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Baba ve 8 yaşındaki kızı dükkanlarına giren hırsıza dersini verdi! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Minnesota'nın Maplewood kentindeki bir mağazaya elinde silahla bir hırsız girdi ve marketin kasasındaki paraları istedi. O anlarda dükkan sahibi soyguncuyla önce pazarlık yapmaya çalıştı ardından ise kızının güvenliği karşılığında kasadaki tüm parayı vermeyi teklif ettiğini söyledi. Ancak adam elinde silahla tezgahın arkasına geçmeye devam edince dükkan sahibi Leo adama saldırdı.

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    Birkaç dakika sonra Leo'nun küçük kızının beyzbol sopasıyla Leo'nun yardımına koştu ve yerde babasıyla boğuşan adama defalarca vurdu. Star Tribune'e göre Leo sonunda soyguncunun elinden silahı almayı başardı, ancak soyguncu silahını ve parasını almadan kaçtı.

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    CBS News'e yaptığı açıklamada 8 yaşındaki kızının cesaretiyle gurur duyduğunu dile getiren baba, "Onunla gurur duyuyorum, o çok güçlü. Küçük bir kızın ağlayıp çığlık atmasını bekliyordum. Onun hareketi beni şoke etti" dedi.

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    Express
    Anahtar Kelimeler:
    Hırsız soygun
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