Filmleri aratmayacak ilginç hikaye! En yakın arkadaşının aile tarafından kiralanan bir oyuncu olduğunu öğrendi... "Bu resmen çılgınlık"

2012 yılında 5 yaşındayken sosyal davranış sorunları yaşadığını dile getiren Spolansky, bu durumun okulunda sorunlara neden olduğunu söyledi. Teyze henüz çocuk olmasına ona iyi bir insan olması için telkinlerde bulunuyordu. Ancak okulda zorbalığa uğradığını dile getiren Spolansky hiç arkadaşı olmadığı için üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu söyledi.