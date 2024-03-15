Filmleri aratmayacak ilginç hikaye! En yakın arkadaşının aile tarafından kiralanan bir oyuncu olduğunu öğrendi... "Bu resmen çılgınlık"

Lawson Spolansky 5 yaşındayken arkadaş edinmede yaşadığı sorunları ve teyzesinin bulduğu benzersiz çözümü anlattı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç adam, "Sonunda bu korkunç hikayeyi sizinle paylaşmaya hazırım" başlığını atarak, yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.
2012 yılında 5 yaşındayken sosyal davranış sorunları yaşadığını dile getiren Spolansky, bu durumun okulunda sorunlara neden olduğunu söyledi. Teyze henüz çocuk olmasına ona iyi bir insan olması için telkinlerde bulunuyordu. Ancak okulda zorbalığa uğradığını dile getiren Spolansky hiç arkadaşı olmadığı için üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olduğunu söyledi.
Teyzesiyle yaptığı konuşmadan günler sonra bir oyun alanında oynarken dizini incittiğini ve 'Dexter' adında bir çocuğun yanına gelerek onunla alay ettiğini söyleyen Spolansky, çocuğun annesinin ona yardım ettiğini ve birkaç ay sonra Dexter'le yakın bir dostluk geliştirdiklerini anlattı.
2018 yılında Dexter'in kendisini Paris, İspanya ve Kaliforniya'daki Universal Stüdyoları'na bir geziye davet ettiğini söyleyen Spolansky, gezinin iptal olduğunu ifade etti.
Sonrasında ise Spolansky Instagram'da teyzesinin Dexter ve annesiyle birlikte Kaliforniya'da çekilmiş bir fotoğrafını gördüğünde bu durumun kendisini şüphelendirdiğini itiraf etti.
Ağustos 2021 itibarıyla Spolansky teyzesinin Dexter'ı arkadaşı olarak işe aldığını yaşlı kadının yaptığı bir telefon konuşması sırasında öğrendi.