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Babacan'dan dikkat çeken HDP açıklaması! 'Diyaloğumuz var ama...'

05.06.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan il ziyaretlerine devam ediyor. Bolu'da bir vatandaşın HDP sorusuna Babacan, "HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok" yanıtını verdi. Ayrıca, Babacan "6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır" dedi.

Babacan'dan dikkat çeken HDP açıklaması! 'Diyaloğumuz var ama...'

İl gezilerine devam eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da bir vatandaşın HDP ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Babacan vatandaşa verdiği cevapta "HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok" dedi.

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BABACAN'DAN HDP SORUSUNA YANIT

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve il binası açılışını yapmak üzere Bolu’ya geldi. İlk ziyaretini merhum hayırsever İzzet Baysal’ın anıt mezarına yapan Babacan, yürüyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

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Bir vatandaşın “6’lı masada HDP’nin olup olmadığını merak ediyorum” şeklindeki sorusuna Babacan, “O masada HDP’yi görüyor musunuz?” şeklinde cevap verdi. Vatandaşın, “Altta var, üstte var diyorlar” demesine ise, Babacan, “Yalan söylüyorlar” dedi. Babacan, “HDP ile bizim diyaloğumuz var ama şuanda işbirliği yok” ifadelerini kullandı.

“6’LI MASADA UZLAŞMA OLMAZSA..."

Babacan, 6’lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak bir ismin konuşulmadığını ifade ederek, “Her parti kendi içinde değerlendirmelerini yapıyor. Ama çok açık bir konu var. 6’lı masada ortak cumhurbaşkanı adayıyla ilgili uzlaşma olmazsa DEVA Partisi’nin adayı Ali Babacan’dır” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan HDP Halkların Demokratik Partisi

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