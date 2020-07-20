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Babası hastaneye yatan Yasmin Erbil'den cesur tatil pozları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 09:11 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil tatile gitti. Yasmin Erbil yaptığı bikinili paylaşımlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Babası hastaneye yatan Yasmin Erbil'den cesur tatil pozları

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Pandemi sürecinde bol bol evinin bahçesinden pozlar paylaşan Erbil tatile gitti.

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Yasmin Erbil, bu kez Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya başladı.

Denizde bikinili poz veren Yasmin Erbil'in takipçileri ise ikiye bölündü.

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Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde kök hücre tedavisi için hastaneye yatmıştı. Erbil'in babası bu durumdayken yaptığı paylaşımlar eleştiri konusu oldu.

Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor... İşte son hali!Mehmet Ali Erbil kök hücre tedavisine başlıyor... İşte son hali!

Yasmin Erbil'in bazı takipçileri ise bu durumun normal olduğunu söyledi. Erbil'in bikinili pozuna ise beğeni yağdı.

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