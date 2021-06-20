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Babası vefat edince üniversite eğitimini yarıda bırakmıştı! 67 yaşında okulundan mezun oldu

20.06.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çiftçilik ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan ve ailesine bakan 67 yaşındaki Zeki Gür, 1988 yılında bıraktığı üniversiteden bu yıl mezun oldu. Koronavirüs nedeniyle çevrimiçi düzenlenen mezuniyet töreni ile diplomasını alan Gür, yıllar sonra hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Babası vefat edince üniversite eğitimini yarıda bırakmıştı! 67 yaşında okulundan mezun oldu

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi 2020-2021 yılı mezuniyet töreni korona virüs nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi. Mezuniyet töreninde Fen Fakültesinde eğitim alan 67 yaşındaki Zeki Gür de mezun oldu. Merkeze bağlı Sarılı köyünde yaşayan Zeki Gür, 1976 yılında üniversiteyi kazanmasına rağmen babası vefat edince üniversiteye gidemedi. Evlenen ve 4 çocuğu olan Gür, çiftçilik ve çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlarken okumaya olan merakı nedeniyle sürekli kitaplar aldı. 1988 yılında girdiği üniversite sınavında Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nü kazanan Gür, ilk yıl eğitimini tamamladıktan sonra 2. sınıfta maddi imkansızlıklar nedeniyle ara verdi. Okula ara vermesine rağmen her fırsatta kitaplar alan Gür, ağıl yakınında ve evinde kendisine özel bir yer ayırdı. Ara verdiği okula çıkarılan af sayesinde 2016 yolunda geri dönen Gür, bugün düzenlenen çevrimi içi törenle mezun oldu.

"BÖYLE ORGANİZASYONLARLA TESELLİ BULUYORUZ"

Çevrim içi olarak gerçekleştirilen mezuniyet törenine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mikail Et, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Soner Özgen, “Pandemi nedeniyle buruk bir eğitim-öğretim dönemi gerçekleştirdik. Şimdi de farklı bir mezuniyet töreni yapmak zorunda kaldık. Ancak dijital ortamların da verdiği farklı yöntemleri kullanarak böyle organizasyonlar yaparak teselli buluyoruz. Üniversitemizde eğitim-öğretim hayatını bugün tamamlamış olacaksınız ancak unutmayın Fırat Üniversitesi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yuvanız olacaktır. Tüm öğrencilerimizi, velilerimizi ve emeği geçen tüm öğretim üyelerini tebrik eder, başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

"ANI BIRAKMAK İSTEDİK"

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mikail Et ise, ”Tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapmak istediğimiz mezuniyet töreni maalesef çevrim içi olarak yapılmıştır. Ancak, siz değerli öğrencilerimizi mezuniyet yapamadan uğurlamak istemediğimiz için çevrim içi mezuniyet töreni ile sizlere biraz olsun bir anı bırakmak istedik” ifadelerini kullandı.

İHA

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