MAGAZİN

Babasını kaybeden Mabel Matiz'den duygulandıran paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.02.2019 14:34 | Son Güncelleme

babasını kaybeden sanatçı Mabel Matiz, yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. Matiz, babasının fotoğrafını paylaşarak "Hep seni bekledim" notunu düştü.

Babasını kaybeden Mabel Matiz'den duygulandıran paylaşım

Asıl adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz’in, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca önceki gün Mersin-Erdemli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Askeri törenle dün toprağa verilen Ali Karaca'nın cenazesinde Mabel Matiz ve kardeşi Selim Karaca çok üzgündü.

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''HEP SENİ BEKLEDİM''

Mabel Matiz, babasının ölümünün ardından Twitter'da duygu dolu bir mesaj yayınlayarak babasına veda etti.

Matiz mesajında "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.'' sözlerine yer verdi.

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