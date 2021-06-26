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Babasını yine kızdıracak! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dekoltesiyle Instagram'ı salladı

26.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medyada olay yaratan fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Süper minisi ve dekoltesi yine Instagram'ı fena salladı.

Babasını yine kızdıracak! Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Yasmin Erbil, ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ile sevilen oyuncu Nergis Kumbasar'ın evliliği sırasında dünyaya geldi. Doğduğu günden beri ünlü olan Yasmin Erbil, kimseyi takmayan halleri ve iddialı pozları sayesinde sosyal medyanın göz bebeklerinden biri oldu. Bütün gün Instagram'da fotoğraf ve story paylaşan ünlü isim, yaşadıklarını büyük bir dürüstlükle paylaştığı ve bazen dekoltenin dozunu kaçırdığı için babası Mehmet Ali Erbil'le kavga ediyor. Ne var ki, bu kavgaların hiçbiri Yasmin Erbil'i etkilemiyor. Birkaç gün önce annesi Nergis Kumbasar ile birlikte Dubai tatiline çıkan Yasmin Erbil, taktığı peçeyle olay yarattı. Ama son paylaşımlarındaki dekoltenin dozu, babası Mehmet Ali Erbil'le yine arasını açacak gibi görünüyor.

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Dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa'ya çıkan Yasmin Erbil, yemeğini beklerken paylaştığı fotoğrafla Instagram'ı yaktı geçti.

Yasmin Erbil

"Waiting for my sushi like" (Suşimi beklerken) diyerek restorandan paylaştığı fotoğraftaki dekoltesi olay yarattı. Yasmin Erbil'in fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Mehmet Ali Erbil Yasmin Erbil
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