Babil dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan Egemen'i öldürecek mi?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi 30 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Babil dizisinde, Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Egemen, evlendiği Eda'dan kendisine yardım etmesini istiyor.
Egemen, "Velayet davası açmamız şart. İrfan'a karşı benim yanımda dur. Oğlumu bana kavuştur" sözleri Eda'nın kafasını karıştırıyor. Oğlu Deniz'den kopamayan İrfan ise, okul gösterisini gittiğinde öğretmenin "Deniz'in babası Egemen Bey'e teşekkür ediyoruz" sözlerini duyunca büyük şok yaşıyor. Egemen'in oğlunu elinden alacağını anlayan İrfan bir plan yapıyor. İrfan "Kaybedecek bir dakikam. Bu işi bitiriyoruz" sözleriyle harekete geçiyor. Fragmanda Egemen'in de hareketsiz şekilde yerde yattığı görülüyor. Peki Babil'de Egemen'e ne oldu?
Babil dizisi, 17. bölümüyle 23 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde İrfan ve Egemen arasında Deniz krizi yaşandı.
Deniz'in gerçek babası olduğunu öğrendikten sonra İrfan'a tuzak kuran ve boşandığı eşi Eda'yla evlenen Egemen yeni bir hayata başladı.
Ancak Deniz ise evlerinde Egemen'in kaldığını görünce babası İrfan'a haber verdi. İrfan bir gece oğlunu da yanına alarak kaçmak istedi. Ancak Deniz'in annesini özlemesi nedeniyle İrfan bir gün sonra geri döndü ve Deniz'i Eda'ya teslim etti. Ancak Babil son bölüm final sahnesinde, eve gelen İrfan'ı Egemen yumrukladı. O anlara ise Deniz şahit oldu. Egemen, gerçekleri itiraf ederek "Senin baban İrfan değil. Baban benim" dedi. Bu sözleri duyan Deniz ise büyük şok yaşadı.
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