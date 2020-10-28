MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Babil dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan Egemen'i öldürecek mi?

Babil dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan Egemen'i öldürecek mi?

28.10.2020 02:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'in merakla beklenen 18. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerde oynadığı Babil'in yeni bölümünde, Egemen Deniz'in velayetini almak için harekete geçiyor. İrfan ise oğlunu elinden alacaklarını anlayınca bir plan yapıyor. Fragmanda İrfan'ın "Bu işi bitiyoruz" sözlerinden sonra ise Egemen'in hareketsiz yattığının görülmesi kafaları karıştırıyor. Peki Babil'de Egemen öldü mü?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi 30 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Babil dizisinde, Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Egemen, evlendiği Eda'dan kendisine yardım etmesini istiyor.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Egemen, "Velayet davası açmamız şart. İrfan'a karşı benim yanımda dur. Oğlumu bana kavuştur" sözleri Eda'nın kafasını karıştırıyor. Oğlu Deniz'den kopamayan İrfan ise, okul gösterisini gittiğinde öğretmenin "Deniz'in babası Egemen Bey'e teşekkür ediyoruz" sözlerini duyunca büyük şok yaşıyor. Egemen'in oğlunu elinden alacağını anlayan İrfan bir plan yapıyor. İrfan "Kaybedecek bir dakikam. Bu işi bitiriyoruz" sözleriyle harekete geçiyor. Fragmanda Egemen'in de hareketsiz şekilde yerde yattığı görülüyor. Peki Babil'de Egemen'e ne oldu?

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babil dizisi, 17. bölümüyle 23 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde İrfan ve Egemen arasında Deniz krizi yaşandı.

Deniz'in gerçek babası olduğunu öğrendikten sonra İrfan'a tuzak kuran ve boşandığı eşi Eda'yla evlenen Egemen yeni bir hayata başladı.

babil2

Ancak Deniz ise evlerinde Egemen'in kaldığını görünce babası İrfan'a haber verdi. İrfan bir gece oğlunu da yanına alarak kaçmak istedi. Ancak Deniz'in annesini özlemesi nedeniyle İrfan bir gün sonra geri döndü ve Deniz'i Eda'ya teslim etti. Ancak Babil son bölüm final sahnesinde, eve gelen İrfan'ı Egemen yumrukladı. O anlara ise Deniz şahit oldu. Egemen, gerçekleri itiraf ederek "Senin baban İrfan değil. Baban benim" dedi. Bu sözleri duyan Deniz ise büyük şok yaşadı.

babil234124

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
EDHO'da Hızır'a büyük şok! Böyle baskın yaptıEDHO'da Hızır'a büyük şok! Böyle baskın yaptı
Türkülerin güzel sesi Sevcan Orhan merak konusu olduTürkülerin güzel sesi Sevcan Orhan merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 27 Ekim koronavirüs tablosu

MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge

MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Sağlıkçılara istifa yasağı

Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir

Bilim Kurulu Üyesi yarınki toplantıyı işaret etti: Yeni önlemler alınabilir

Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor! Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor

Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor! Bu taşın fiyatı altınla yarışıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sadakatsiz'de şaşırtan sahne! Asya'nın büyük intikam planı

Sadakatsiz'de şaşırtan sahne! Asya'nın büyük intikam planı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Masumlar Apartmanı karışıyor! Han kimi öldürdü?

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...

Diğer Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. son bölümde Yaman'dan masaya şok baskın! Kimi öldürecek? EDHO 170. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO'da Hızır'a büyük şok! Böyle baskın yaptı

Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Emre hastaneden atılacak mı? Hekimoğlu 23. son bölümde neler oldu?

Hekimoğlu'nda hastaneyi karıştıran olay!

Masumlar Apartmanı 7. son bölüme damga vuran Han ve cansız manken sahnesi! Sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'nda şok final! Han'ın büyük sırrı ortaya çıktı

Savaşçı dizisi yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Yapımcıdan Savaşçı 5. sezon açıklaması

Savaşçı'nın akıbeti belli oldu!

Şeref Sözü dizisi 3. bölümden ön izleme sahnesi yayınlandı! Şeref Sözü'nde neler olacak?

Şeref Sözü yeni bölümden çarpıcı sahne!

'Sefirin Kızı' dizisine dev transfer!

'Sefirin Kızı' dizisine dev transfer!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.