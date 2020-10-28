Babil dizisi 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Babil'de İrfan Egemen'i öldürecek mi?

Yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı Babil dizisi 30 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı. Babil dizisinde, Deniz'in kendi oğlu olduğunu öğrenen Egemen, evlendiği Eda'dan kendisine yardım etmesini istiyor.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Egemen, "Velayet davası açmamız şart. İrfan'a karşı benim yanımda dur. Oğlumu bana kavuştur" sözleri Eda'nın kafasını karıştırıyor. Oğlu Deniz'den kopamayan İrfan ise, okul gösterisini gittiğinde öğretmenin "Deniz'in babası Egemen Bey'e teşekkür ediyoruz" sözlerini duyunca büyük şok yaşıyor. Egemen'in oğlunu elinden alacağını anlayan İrfan bir plan yapıyor. İrfan "Kaybedecek bir dakikam. Bu işi bitiriyoruz" sözleriyle harekete geçiyor. Fragmanda Egemen'in de hareketsiz şekilde yerde yattığı görülüyor. Peki Babil'de Egemen'e ne oldu?

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babil dizisi, 17. bölümüyle 23 Ekim Cuma akşamı Star TV'de seyirci karşısına çıktı. Babil son bölümde İrfan ve Egemen arasında Deniz krizi yaşandı.