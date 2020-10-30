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Babil dizisi neden yok? Babil 18. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

30.10.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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Babil dizisi neden yok? Babil 18. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV'nin sevilen dizisi Babil'in 18. yeni bölümü 30 Ekim Cuma akşamı ekrana gelmedi. İzmir'de yaşanan ve ülkeyi üzüntüye boğan 6,6'lık deprem nedeniyle Star TV yayın akışını değiştirdi. 30 Ekim Cuma akşamı Babil dizisinin yeni bölümü yayınlanmazken, yerine ise Sefirin Kızı tekrar bölümü geldi.

Star TV'nin 30 Ekim Cuma yayın akışı İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle değişti. Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Mesut Akusta, Nur Fettahoğlu, Onur Saylak'ın başrollerini oynadığı Babil'in 18. yeni bölümü bu hafta ekrana geldi.

Dizinin yapımcısı Ay Yapım'dan yapılan açıklamada dizinin yayınlanmayacağı duyuruldu.

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BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Egemen, "Velayet davası açmamız şart. İrfan'a karşı benim yanımda dur. Oğlumu bana kavuştur" sözleri Eda'nın kafasını karıştırıyor. Oğlu Deniz'den kopamayan İrfan ise, okul gösterisini gittiğinde öğretmenin "Deniz'in babası Egemen Bey'e teşekkür ediyoruz" sözlerini duyunca büyük şok yaşıyor. Egemen'in oğlunu elinden alacağını anlayan İrfan bir plan yapıyor. İrfan "Kaybedecek bir dakikam. Bu işi bitiriyoruz" sözleriyle harekete geçiyor. Fragmanda Egemen'in de hareketsiz şekilde yerde yattığı görülüyor. Peki Babil'de Egemen'e ne oldu?

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