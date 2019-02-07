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Bade İşçil: Fakire tipim müsait olmuyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.02.2019 13:27 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin sevilen oyuncusu Bade İşçil yaptığı açıklamayla şaşırttı. Gelen teklifleri değerlendiren İşçil "Fakire tipim müsait olmuyor..." dedi.

Bade İşçil: Fakire tipim müsait olmuyor

Oyuncu Bade İşcil, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı.
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Hastalıklarla boğuştuğunu belirten Bade İşçil; “Havalarla baş etmeye çalışıyoruz. Bir virüstür aldı başını gidiyor. Hasta olmamaya çalışıyoruz. Çocuk da okula gidince her türlü virüsü alıyor” dedi.

Öte yandan televizyon dizisi sonlanan Bade İşçill'e genelde Nebahat Çehre gibi zengin kadın rollerinde oynadığı ve fakir kadını da canladırmak isteyip istemediği soruldu.

“BELKİ TRAKYA KÖYLÜSÜNÜ CANLANDIRABİLİRİM”

Gelen teklifleri okuyup değerlendirmeye aldığını belirten Bade İşçil şunları söyledi:

“Çıkarılması zor roller geliyor. Beni de öyle şeyler heyecanlandırıyor. Tabii hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde bilmiyorum ki. Aslında imaj yaparız olur. Bunu yapımcılara sormak lazım. Ben bana gelenler içinde eleyip seçiyorum. Belki Trakya köylüsünü canlandırabilirim. Doğulu bir kadın olmaz benden galiba.”

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Bade İşçil Ufak Tefek Cinayetler

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