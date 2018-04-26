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Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Sualp kendisinden 13 yaş büyük sevgili yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.04.2018 10:16 | Son Güncelleme

Oyuncu Bade İşçil’in (35), 2016’da boşandığı Malkoç Süalp (50), sosyetik isim Güllü Aybar (63) ile aşk yaşamaya başladı. Bade İşçil ve Malkoç Süalp’ın bir oğlu var.

Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Sualp kendisinden 13 yaş büyük sevgili yaptı

Kapatılan TİP’in (Türkiye İşçi Partisi) bugün hayatta olmayan eski başkanı Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar (63) kendisinden 13 yaş küçük Malkoç Süalp (50) ile aşk yaşamaya başladı.

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63 yaşındaki Güllü Aybar sosyetenin en havalı isimleri arasında.

OLAYLI BOŞANMIŞTI

Adını sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle duyuran Malkoç Süalp, Mayıs 2013’te evlendiği oyuncu Bade İşçil’den (35) Haziran 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

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BİLİNEN EN BÜYÜK AŞKI

Sosyetenin en ‘havalı’ isimleri arasında yer alan, Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti. Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı.

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Güllü Aybar ile Akın Nalça 10 yıl aşk yaşadı.

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