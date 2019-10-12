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Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

Güzel oyuncu Bade İşçil, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. İşçil, Kubilay Aka hakkında ilk kez konuştu.

Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum...

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Bade İşçil, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde adı aşk dedikodularına çıkan Kubilay Aka ile ilgili ilk kez konuştu.

"SEVİYORUM AMA ARKADAŞ OLARAK"
'Aşk 101' dizisinde beraber rol aldığı Kubilay Aka ile bir mekanda baş başa görüntülenen güzel oyuncu, sevgililik iddialarını “Kubilay’ı çok seviyorum ama arkadaş olarak. Ne öpüşmesi ne aşkı." diyerek yanıtladı.

"İLERİDE NE OLUR BİLMEM"
Bade İşçil, Kubilay Aka'yla buluşması ile ilgili "O gün Kubilay aradı, ‘Buluşup bir kahve içelim’ dedi, sonra da buluştuk. Sette de çok iyi anlaşıyoruz. Arkadaşlığımızı daha da ilerletelim dedik. İleri de ne olur bilemem ama şu an tek aşkım oğlum.” dedi. (gecce)

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Bade İşçil kulilay aka

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