Badem Şekeri 4 nerede çekildi? işte Badem Şekeri 4 filmi konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Aydın Bulut'un yürüttüğü Badem Şekeri 4 filminde; Ayşe yüksek lisans için İstanbula gider ve Doktor Mehmet, olarlara hem sevinir hem de içten içe acı çeker. Ayşe'nin köye ziyarete geldiği kısa arada onu tekrar köye bağlamak adına akıl almaz oyunlara girişen Mehmet, başarılı olabilecek mi?

BADEM ŞEKERİ 4 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırsalda, tatlı ve sıcacık bir köyde geçen Badem Şekeri 4 filmi çekimleri Ayvacık ilçesine bağlı Çamkalabak ve Behramkale'de yapıldı.

BADEM ŞEKERİ 4 KONUSU

Ayşe’nin yüksek lisansa kabul edilmesi Mehmet’i bir yandan sevindirir bir yandan üzer. Aşıkların arasına yine bir engel girmiştir. İstanbul’a giden Ayşe kısa bir süreliğine köye döner. Otogar’da Doktor’u göremeyen Ayşe hayal kırıklığına uğrasa da onu bekleyen çok büyük bir sürpriz vardır.

Ayşe’nin kısa bir süre sonra İstanbul’a döneceğini öğrenen Mehmet Şeker, onu yanında tutmak için planlar yapmaya başlar. O kadar çaresiz durumdadır ki Muhtar Bahri’den bile yardım ister. Planlarının hiç biri işe yaramayınca soluğuÜmmü hala’nın yanında alır. Ümmü hala ikisinden Sevdalım çiçeğini bulmasını ister. Mehmet ve Ayşe’yi aşklarının sınandığı uzun bir yolculuk beklemektedir.

BADEM ŞEKERİ 4 OYUNCULARI

Alper Saldıran ve Burcu Özberk'in yanı sıra Mehmet Atay, Burcu Altın, Selçuk Veysel Zurnazanlı ve Eyşan Özhim'de filmde yer alan isimler arasında. Badem Şekeri 4'ün yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Genel yönetmen ve yapımcılığını Abdullah Oğuz, yapımcılığını Selen Sevigen, Evren Oğuz ve Mahmut Kayımtu üstleniyor.

