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Bafetimbi Gomis: Galatasaray'ı çok özlüyorum

04.06.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Hilal'de şampiyonluk yaşayan ve gol kralı olan Gomis, Galatasaray'daki günlerinden bahsetti. Yıldız golcü, "Galatasaray'ı fazlasıyla özlüyorum Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum" dedi.

Bafetimbi Gomis: Galatasaray'ı çok özlüyorum

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şu anda Al Hilal'de futbol hayatına devam eden Gomis, beIN Sports'un konuğu oldu.

İŞTE GOMIS'İN AÇIKLAMALARI:

"TÜRKİYE'DE HEP KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM"

"Türkiye'de hep kendimi evimde hissettim. Galatasaray taraftarı tarafından çok güzel karşılandım ve o yıl harika bir sezon geçirdim. Her zaman çok güzel hisler beslediğim buradaki kültüre ve Türk geleneklerine yakınlığım ile beraber diğer takımların taraftarlarına karşı da rahat hissettim. Buraya gelmeden önce Türkiye'de 1 verirsen sana 2 verirler denmişti. BurayA kendimden çok şey verdiğim doğrudur. Ancak ben 1 verdiysem 3 katını aldım. Harika insanlar ile tanıştım. "

"GÜZEL BİR HİKAYE YAZDIM"

"Güzel bir hikaye yazdım. Al Hilal'de forma giymeye başlayalı 3 sene oldu. Çok mutluyum. Bana sevgi gösterildi ve güvenildi. Ben de kendimden çok şey verdim. Al Hilal ile sezonu şampiyon tamamlamak ve gol kralı olmak çok güzeldi. Şimdi tatile çıktım. Dediğim gibi çok mutluyum. "

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

"Galatasaray'ı fazlasıyla özlüyorum Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum."

"FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK BİR TECRÜBE"

"Fatih Terim tabii ki büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı."

"GALATASARAY'IN FATİH TERİM'E İHTİYACI VAR"

"Fatih Terim ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Zaman zaman koyu sohbetler yapıyoruz. Çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum birisi. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Türk futboluna bir Avrupa kupası getirmenin ne kadar zor bir şey oldu gözler önünde. Fatih Terim bunu başardı. İmparator ile tanıştığım için gurur duyuyorum. Ona yeni birçok başarı diliyorum. Umarım Galatasaray'ın başında kalır. Çünkü Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. "

"YÖNETİCİLER KONTRATIMI YENİLEMEK İSTEMEDİ"

"Zam konusunda çok spekülasyon yapıldı. Türkiye'ye geldiğimde çok iyi hissetim kendimi ve kariyerimi Türkiye'de bitirmeyi hayal ettim. Gerçekleşmedi. Çünkü yöneticiler sözleşmemi yenilemek istemediler. Ancak sürecin finansal boyutunu açıklamak gerekirse kontratımın yenilenmesinden önce her zaman oynadığım gibi her an iyi bir performans vermeyi düşündüm. Bu Galatasaray'da da böyleydi. Al Hilal'de de. Her zaman kalbiyle oynayan bir oyuncuyum. Galatasaray taraftarı beni çok sevdi. Kontratımın uzatılmasını hak ettiğime inanıyordum. Ne yazık ki mümkün olmadı ve bu duruma saygı duydum. "

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİ"

"Süper Lig'i takip ediyorum. Galatasaray şampiyon olamadığı için üzgünüm. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse Beşiktaş hak etti. Beşiktaş golcü oyuncuları Larin ve Aboubakar'ın yanı sıra Süper Lig'in en iyi oyuncusu seçilen Ghezzal'ın gösterdiği performanslarla çok iyi sezon geçirdi. Galatasaray'ın problemleri çözeceğine inanıyorum. Çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Galatasaray ile özdeşleşmiş bir motto vardır. Galatasaray için imkansız yoktur."

(FUTBOL ARENA)

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