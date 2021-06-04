Bafetimbi Gomis: Galatasaray'ı çok özlüyorum

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve şu anda Al Hilal'de futbol hayatına devam eden Gomis, beIN Sports'un konuğu oldu.

İŞTE GOMIS'İN AÇIKLAMALARI:

"TÜRKİYE'DE HEP KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM"

"Türkiye'de hep kendimi evimde hissettim. Galatasaray taraftarı tarafından çok güzel karşılandım ve o yıl harika bir sezon geçirdim. Her zaman çok güzel hisler beslediğim buradaki kültüre ve Türk geleneklerine yakınlığım ile beraber diğer takımların taraftarlarına karşı da rahat hissettim. Buraya gelmeden önce Türkiye'de 1 verirsen sana 2 verirler denmişti. BurayA kendimden çok şey verdiğim doğrudur. Ancak ben 1 verdiysem 3 katını aldım. Harika insanlar ile tanıştım. "

"GÜZEL BİR HİKAYE YAZDIM"

"Güzel bir hikaye yazdım. Al Hilal'de forma giymeye başlayalı 3 sene oldu. Çok mutluyum. Bana sevgi gösterildi ve güvenildi. Ben de kendimden çok şey verdim. Al Hilal ile sezonu şampiyon tamamlamak ve gol kralı olmak çok güzeldi. Şimdi tatile çıktım. Dediğim gibi çok mutluyum. "

"GALATASARAY'I ÇOK ÖZLÜYORUM"

"Galatasaray'ı fazlasıyla özlüyorum Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum."