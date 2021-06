Bafetimbi Gomis: Galatasaray'ı çok özlüyorum

"FATİH TERİM ÇOK BÜYÜK BİR TECRÜBE"

"Fatih Terim tabii ki büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı."

"GALATASARAY'IN FATİH TERİM'E İHTİYACI VAR"

"Fatih Terim ile çok güçlü bir ilişkimiz var. Zaman zaman koyu sohbetler yapıyoruz. Çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum birisi. Fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Türk futboluna bir Avrupa kupası getirmenin ne kadar zor bir şey oldu gözler önünde. Fatih Terim bunu başardı. İmparator ile tanıştığım için gurur duyuyorum. Ona yeni birçok başarı diliyorum. Umarım Galatasaray'ın başında kalır. Çünkü Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. "

"YÖNETİCİLER KONTRATIMI YENİLEMEK İSTEMEDİ"

"Zam konusunda çok spekülasyon yapıldı. Türkiye'ye geldiğimde çok iyi hissetim kendimi ve kariyerimi Türkiye'de bitirmeyi hayal ettim. Gerçekleşmedi. Çünkü yöneticiler sözleşmemi yenilemek istemediler. Ancak sürecin finansal boyutunu açıklamak gerekirse kontratımın yenilenmesinden önce her zaman oynadığım gibi her an iyi bir performans vermeyi düşündüm. Bu Galatasaray'da da böyleydi. Al Hilal'de de. Her zaman kalbiyle oynayan bir oyuncuyum. Galatasaray taraftarı beni çok sevdi. Kontratımın uzatılmasını hak ettiğime inanıyordum. Ne yazık ki mümkün olmadı ve bu duruma saygı duydum. "