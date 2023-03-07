HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bağcılar’daki 'çaresizlik' apartmanı! ‘Yıktıramıyoruz da yaptıramıyoruz da güçlendiremiyoruz da…’

Bağcılar’daki 'çaresizlik' apartmanı! ‘Yıktıramıyoruz da yaptıramıyoruz da güçlendiremiyoruz da…’

07.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde bulunan apartmanla ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Yaptıkları bina yeşil alan kapsamına alınınca güçlendirme ya da kentsel dönüşüme girme olasılığı da ortadan kalktı. Binadan alınan karot örnekleri de riskli olduğunu gözler önüne serince apartman sakinleri çaresizce ölümlerini beklemeye başladı.

Bağcılar’daki 'çaresizlik' apartmanı! ‘Yıktıramıyoruz da yaptıramıyoruz da güçlendiremiyoruz da…’

Dişlerinden tırnaklarından artırıp yaptıkları bina yeşil alan kapsamına alınmıştı. Artık güçlendirmeleri ya da kentsel dönüşümle yenilemeleri imkansızdı... Gidecek başka yerleri de olmayınca tüm aile çaresizce onları yıkacak depremi beklemeye başladı.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde yaşayan Uysal ailesi varlarını yoklarını yatırarak yaklaşık 10 yıl önce 3 katlı bir bina yaptırmışlardı. Binalarını kentsel dönüşüm kapsamında yeniletmek isteyen Uysal ailesi belediyeye başvuruda bulundu. Aldıkları cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan aile binalarının bulunduğu arazinin yeşil alana dahil edildiğini öğrendi.

3

6 ay önce yaptırdıkları karot testi ise binanın riskli olduğunu ispatladı. Aile tek bir istekleri olduklarını belirterek kendilerine yeni bir yer verilmesini ya da yeniden binalarının olduğu yerin imara açılması çağrısında bulundu.

2

‘BEN DELİLER GİBİ PARA VERDİM TAPU ALDIM BURAYA’

Yaşadığı çaresizliği ‘yıktıramıyoruz da yaptıramıyoruz da güçlendiremiyoruz da…’ diyerek özetleyen bina sakini sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Göz tansiyonu hastası oldum ağlaya ağlaya. Biz burada öleceğiz onlar da gelsin ölümüzü buradan kaldırsınlar. Bütün emeğim burası, 63 yıldır ben buraya emek vermişim. Kucağımda taş taşıyarak kum taşıyarak yaptım ben bu evi. Burayı bir sefer ev olarak çizmişler, bir sefer yeşil alan olarak, bir sefer park olarak çizmişler. 3 kere plan değişmiş. Bize hiçbir uyarı bilgi verilmedi. Plan değişikliği yapmışlar ben deliler gibi para verdim tapu aldım buraya. Biz binamızı yeniletmek istiyoruz ama imara kapalı olduğu için hiçbir çaremiz yok elimiz kolumuz bağlı.”

5

‘ENKAZIN İÇİNDE OTURUYORUZ! 22 YIL OLMUŞ İMARA KAPATILALI’

Binada yaşadıkları çaresizliği anlatan Uysal ailesinden bir diğer kişi ise şu ifadeleri kullandı:

"Kentsel dönüşüme girmeyenler kendi istekleri ile girmiyor ama biz istediğimiz halde kentsel dönüşüm yapamıyoruz. 22 yıl olmuş imara kapatılalı. Depreme dayanıklı değildir diye bize gelip buraya bildirdiler. Enkazın içinde oturuyoruz. Burayı yıkıp yaptıramayız. Aşağıdaki binalar kentsel dönüşüme girerse biz size oradan yer veririz diyorlar. Belediye bize yer gösterirse belediyeye bırakıp gideceğiz yer göstermezse de artık enkazdan çıkartırlar bizi."

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karot testi için uzmanlar uyarıyor: Binanın dengesini bozabilir Karot testi için uzmanlar uyarıyor: Binanın dengesini bozabilir
'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü
İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar haberler imar

En Çok Okunan Haberler

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası Meral Akşener'den ilk yorum

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'

Deprem bölgesinde 'pes' dedirten skandal! Evine yakın kameralar incelenince...

Deprem bölgesinde 'pes' dedirten skandal! Evine yakın kameralar incelenince...

Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Kurtlar Vadisi'nin Çakır’ının kızı güzelliğiyle büyüledi! Görenlerin ağızları açık kaldı

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'ten sonra..."

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.