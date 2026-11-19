ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre ara seçimlerinde kullanılan oy verme sistemine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Elektronik oy makinelerinin seçim sonuçları üzerindeki etkisini sorgulayan Trump, "Bu seçimin dürüst olduğuna gerçekten inanan var mı?" ifadelerini kullandı.

Trump, elektronik oy makinelerinin seçim sürecinde "seçmenden çok daha önemli" bir konuma geldiğini savundu.

"KAZANMAK İMKÂNSIZDI"

Seçimlerden önce yayımlanan anketlerin sonuçlarına da değinen Trump, kamuoyu araştırmalarının bu ölçüde yanılmış olamayacağını öne sürdü. Özellikle erken oy kullanma sürecine yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, bazı toplu oy girişlerinin seçim sonuçlarını etkilediğini iddia etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Erken oy kullanma sürecindeki bazı toplu girişler o kadar büyüktü ki, kaç kişi oy vermeye giderse gitsin, kazanmak imkânsızdı."

2020 SEÇİMLERİNDE DE BENZER İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'a karşı kaybettiği 2020 başkanlık seçimlerinin ardından da ABD'deki seçim sisteminin güvenilirliğini sorgulamıştı.

Trump ve bazı Cumhuriyetçi destekçileri, Dominion Voting Systems gibi şirketler tarafından geliştirilen elektronik oy makinelerinin yanı sıra posta yoluyla ve erken kullanılan oyların manipülasyona açık olduğunu iddia etmişti. Seçim sonuçlarına yönelik itirazlarını yargıya taşıyan Trump ve kampanya ekibi, sistematik seçim hilesi yapıldığı iddiasıyla onlarca dava açmıştı.

MAHKEMELER İDDİALARI REDDETMİŞTİ

ABD genelinde açılan davalarda hem muhafazakâr hem de liberal yargıçlar, seçimlerde sistematik hile yapıldığına ilişkin somut delillerin ortaya konulamadığına hükmetmişti. Bu gerekçeyle Trump ve kampanya ekibinin açtığı davaların neredeyse tamamı reddedilmişti.