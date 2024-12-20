Bağcılar ve Ataşehir'de okullara yılbaşı kutlama yasağı Mustafa Sandal'ı kızdırdı: Onlara inat...

İstanbul Bağcılar ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, ilçelerindeki okullara yılbaşı kutlamalarıyla ilgili yazı gönderince sosyal medyada bu yazı gündem oldu.

NTV'de yer alan habere göre; yazıda milli ve manevi kültür değerlerine aykırı olduğu ifade edilen noel ve yılbaşı etkinliklerinin yapılmaması istendi. Okul ve sınıflarda yılbaşı süslemesi yapılmaması da talep edildi.

Yazı bakanlıktan tüm illerdeki okullara değil, yalnızca iki ilçe müdürlüğünün inisiyatifiyle kendi bölgelerindeki okullara gönderildi. Bu yazıyı sosyal medyada gören Mustafa Sandal kendini tutamadı.

Bu karara tepki gösteren şarkıcı Mustafa Sandal "İnsanların yeni yıla 'merhaba' demesine karışma cüreti! Madem yeni yıla hoş geldin demek zorunuza gidiyor, bu kararı verenler 1 Ocak'ta izin yapmasın. Biz, onlara inat 'duble' kutlayacağız!" dedi.

Sosyal medyada Sandal'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı.